Slovensko prehralo v predkvalifikácii MS 2027 so Švajčiarskom 72:85
Po dlhšom čakaní na otváracie body sa rozohrala na palubovke ofenzívna partia, v ktorej mali Slováci mierne navrch.
Autor TASR,aktualizované
Winterthur 13. augusta (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia prehrala v druhom stretnutí po sebe v rámci D-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027, po výsledku 72:85 nestačila na Švajčiarsko. V tabuľke je na druhej pozícii s bilanciou jednej výhry a dvoch prehier, pri rovnosti bodov má rovnaké skóre z dvojzápasu so Švajčiarskom. Do „riadnej“ kvalifikácie MS 2027 idú dva najlepšie tímy. Slovákov čaká v stredu 20. augusta o 18.00 h záverečný duel v skupine, v bratislavskej Gopass aréne privítajú Ukrajinu.
predkvalifikácia MS 2027 - D-skupina:
Švajčiarsko - SLOVENSKO 85:72 (45:36)
najviac bodov - Švajčiarsko: Fofana 24, Granvorka 15, T. Ročak 11
Slovensko: T. Malovec 22, Pavelka 13, Szabó 5, Abrhám a Krajčovič po 3 (Kováčik 14, M. Malovec 5, Bolek 3, Kincel a Zelizňák po 2, Majerčák a Merešš 0)
TH: 22/14 - 25/22, fauly: 22 - 26, trojky: 11 - 8, rozhodovali: Chuecová (Šp.), Salinš (Lot.), Sanchez (Šp.), štvrtiny: 17:21, 28:15, 14:17, 26:19.
Po dlhšom čakaní na otváracie body sa rozohrala na palubovke ofenzívna partia, v ktorej mali Slováci mierne navrch. Švajčiari sa držali na dostrel, celkovo dominovali ofenzívy ako defenzívy. Slovenský tím využíval širšiu rotáciu a bodové rozloženie, čo mu napokon prinieslo po prvej štvrtine vedenie 21:17. V druhej časti to chvíľkovo vyzeralo pozitívne zo slovenského pohľadu, ale potom sa obraz hry úplne zmenil. Po vyfaulovaní Krajčoviča sa začali kopiť chyby, odišla strelecká muška a Švajčiarsko sa dostalo do priaznivého stavu. Navyše s klaksónom zakončilo prvý polčas, Fofanova trojka znamenala stav 45:36 z domácej strany.
Slováci sa po polčasovej prestávke herne spamätali a pustili sa do sťahovania manka, respektíve boja o druhé víťazstvo do tabuľky D-skupiny. Neraz sa priblížili na rozdiel útoku, ale Švajčiari vždy v správnej chvíli bodovo reagovali. Keď sa k tomu pridali opäť chyby a nedostatočné doskakovanie, tak pred poslednou 10-minútovkou bolo z pohľadu hostí 53:59. Situácia sa v štvrtej štvrtine začínala zo slovenského pohľadu komplikovať, keďže Švajčiarsko sa dostalo do priaznivého skóre v rámci vzájomného dvojzápasu. V správnej chvíli sa ale podarilo tento scenár zastaviť a ukázať ešte túžbu po úspechu. Lenže Švajčiari zmenu nepripustili a víťazstvo si nenechali zobrať z rúk. V koncovke sa ešte snažili naháňať skóre a napokon dokázali zrovnať skóre zo vzájomného dvojzápasu.
hlas po zápase:
Peter Kováčik, hráč Slovenska: „Myslím si, že sme do zápasu vstúpili dobre. S dobrou energiou, aj dobre sme hrali v obrane a plnili sme pokyny trénera. Prišla druhá štvrtina, kde to Švajčiari zlomili na svoju stranu. Prehrali sme o 11-12 bodov, oproti tomu, keď sme s nimi hrali na Slovensku, tak my sme zlomili zápas v druhej štvrtine. Bohužiaľ, teraz to bolo úplne naopak. V druhej štvrtine sa nám vyfauloval kapitán Krajčovič, snažili sme sa ho nejako nahradiť, ale je to hráč, ktorého je veľmi ťažké nahradiť. Snažili sme sa, oni hrali dobre a išlo to do konca. Teraz ideme späť na Slovensko, pobiť sa o čo najlepší výsledok s Ukrajinou a zabojovať o postup z prvého alebo druhého miesta.“
tabuľka D-skupiny:
1. Švajčiarsko 3 2 1 211:209 5
2. SLOVENSKO 3 1 2 216:225 4
3. Ukrajina 2 1 1 144:137 3
ďalší program Slovenska v D-skupine predkvalifikácie MS 2027:
20. augusta, 18.00 h: Slovensko – Ukrajina /Bratislava/
