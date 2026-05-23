Sobota 23. máj 2026
Slovensko prehráva s Českom 0:1 po 1. tretine zápasu B-skupiny

Na snímke zľava Jakub Flek (Česko) a brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Skóre otvoril v 9. minúte Daniel Voženílek, keď brankára Samuela Hlavaja prekonal strelou spoza obrancu Viliama Kmeca

Autor TASR
Fribourg 23. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrávali s Českom 0:1 po 1. tretine piateho zápasu v základnej B-skupine na MS v Ostrave. Skóre otvoril v 9. minúte Daniel Voženílek, keď brankára Samuela Hlavaja prekonal strelou spoza obrancu Viliama Kmeca.



MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:

Slovensko - Česko 0:1 po 1. tretine

Gól: 9. Voženílek (Cibulka, Kempný).



/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
