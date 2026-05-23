Slovensko prehráva s Českom 0:1 po 1. tretine zápasu B-skupiny
Skóre otvoril v 9. minúte Daniel Voženílek, keď brankára Samuela Hlavaja prekonal strelou spoza obrancu Viliama Kmeca
Autor TASR
Fribourg 23. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrávali s Českom 0:1 po 1. tretine piateho zápasu v základnej B-skupine na MS v Ostrave. Skóre otvoril v 9. minúte Daniel Voženílek, keď brankára Samuela Hlavaja prekonal strelou spoza obrancu Viliama Kmeca.
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Slovensko - Česko 0:1 po 1. tretine
Gól: 9. Voženílek (Cibulka, Kempný).
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
