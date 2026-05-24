Nedela 24. máj 2026Meniny má Ela
Slovensko prehráva s Kanadou 0:1 po 1. tretine

Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Macklin Celebrini (Kanada) a Mislav Rosandič (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Gól strelil v 15.minúte po prihrávke Crosbyho Cozens.

Autor TASR
Fribourg 24. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrávali po 1. tretine ich šiesteho zápasu v základnej B-skupine na MS vo Švajčiarsku s Kanadou 0:1.

MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:

Slovensko - Kanada 0:1 po 1. tretine

Gól: 15. Cozens (Crosby)




/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
