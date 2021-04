Slovensko privíta preteky pre verejnosť pod záštitou Tour de France

Bratislava 8. apríla (TASR) - Na Slovensku sa toto leto prvýkrát uskutoční cyklistické podujatie pre širokú verejnosť pod názvom L’Etape Slovakia by Tour de France. Akcia spojená s najslávnejšími pretekmi na svete sa tento rok bude konať v štrnástich krajinách, v okolí Bratislavy je na programe 21.-22. augusta.







Priaznivci cyklistiky si tak budú môcť na vlastnej koži vyskúšať atmosféru slávneho podujatia, trate navrhnuté odborníkmi z Tour, podporu od tímu odborníkov, pretekanie s profesionálnou časomierou a súťaže nie len o umiestnenie v celkovom poradí. Séria L’Etape by Tour de France vznikla v roku 1993 vo Francúzsku a odtiaľ sa rozšírila do celého sveta. Akcia sa už konala v krajinách ako Čína, Thajsko, Mexiko, Brazília, Austrália, tento rok sa predstaví aj v Španielsku, Švajčiarsku či Česku a premiérovo sa uskutoční aj na Slovensku.



Podujatie organizuje spoločnosť BE COOL v spolupráci s Amaury Sport Organisation - organizátorom Tour de France. Rozdelené bude na dva dni. V rámci "Family Day" (21. augusta) sa uskutočnia detské preteky na 600 m až 2,5 km a popoludní nesúťažná "hobby" jazda na 20 km. "Race Day" prinesie pre fanúšikov cyklistiky možnosť vybrať si kratšiu trasu dlhú 70 km s dvoma stúpaniami a celkovým prevýšením 750 m, dlhšia trať meria 120 km, nachádzajú sa na nej štyri stúpania s prevýšením približne 1500 metrov. Podujatie bude mať aj bohatý sprievodný a kultúrny program. Centrom celej udalosti bude Štrkovecké jazero a jeho okolie, kde sa počas leta vytvorí "cyklistická zóna" pre všetkých fanúšikov tohto športu. Trasa pretekov povedie od ostrého štartu na Devínskej ceste cez Devín, Devínsku Novú Ves, Stupavu, Borinku, Lozorno, Jablonové, Pernek, Pezinskú Babu, Pezinok, Limbach, Biely kríž, Cestu mládeže a končiť sa bude na Kamzíku.







Záštitu nad podujatím prevzali Ministerstvo dopravy a výstavby SR a mesto Bratislava. Záštitu na sprievodným programom prevzalo veľvyslanectvo Francúzska, ktoré predstaví kultúru a gastronómiu krajiny, ako aj históriu Tour de France. "Je to pocta pre Slovensko organizovať takéto podujatie a vidíme tam hlavne ten prienik medzi ministerstvom dopravy a podporou a popularizáciou cyklodopravy a cykloturistiky na Slovensku. Dúfam a verím, že táto akcia bude pokračovať aj ďalšie roky. Pre mňa je dôležitá propagácia cyklodopravy ako plnohodnotnej alternatívy. Ak chceme dostať ľudí z ciest, chceme ich dostať do vlakov, je to s bicyklom ideálna kombinácia," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal, ktorý sa plánuje na akcii zúčastniť.



Pri tejto príležitosti uviedol, že z Plánu obnovy sa podarilo vyčleniť na podporu cyklodopravy a cykloturistky 100 miliónov eur: "Dávame do toho nie len naše nasadenie a silu propagácie, ale podarilo sa nám aj v pláne obnovy vyčleniť 100 miliónov eur práve na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. V najbližších rokoch určite budeme investovať do rozvoja cyklodopravy, do infraštruktúry a podobne. Schváliť by sa to malo ešte v roku 2021 a financie by sa mali čerpať maximálne do rokov 2025 a 2026. Už teraz vyzývame najmä samosprávy, ktoré majú pripravené hotové projekty, aby sa čo najskôr uchádzali o dotácie z tohto programu."



Registrovať sa na podujatie bude možné od štvrtka 8. apríla na stránke www.letapeslovakia.sk, kde sú k dispozícii aj všetky informácie pre záujemcov a z prípravy podujatia. Štartovné na podujatie je rozdelené do troch cenových hladín podľa dátumov - Sprint (do 31. 5.), Endurance (do 31. 7.) a Finish (do 20. 8.). Organizátori počítajú aj s možnosťou zrušenia pretekov v súvislosti s vývojom pandemickej situácie na Slovensku a na základe vydaných epidemiologických opatrení. V takom prípade môžu účastníci požiadať o vrátenie peňazí či presunúť štartovné na ďalšie ročníky.