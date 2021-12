Slovenskí futbalisti sa v rámci Ligy národov postavia proti Bielorusku

žreb LN 2022/2023:



A-divízia:

1. skupina: Francúzsko, Dánsko, Chorvátsko, Rakúsko



2. skupina: Španielsko, Portugalsko, Švajčiarsko, Česko



3. skupina: Taliansko, Nemecko, Anglicko, Maďarsko



4. skupina: Belgicko, Holandsko, Poľsko, Wales







B-divízia:

1. skupina: Ukrajina, Škótsko, Írsko, Arménsko



2. skupina: Island, Rusko, Izrael, Albánsko



3. skupina: Bosna a Hercegovina, Fínsko, Rumunsko, Čierna Hora



4. skupina: Švédsko, Nórsko, Srbsko, Slovinsko







C-divízia:

1. skupina: Turecko, Luxembursko, Litva, Faerské ostrovy



2. skupina: Severné Írsko, Grécko, Kosovo, víťaz Cyprus/Estónsko



3. skupina: SLOVENSKO, Bielorusko, Azerbajdžan, víťaz Kazachstan/Moldavsko



4. skupina: Bulharsko, Severné Macedónsko, Gruzínsko, Gibraltár







D-divízia:

1. skupina: zdolaný Kazachstan/Moldavsko, Andorra, Lotyšsko, Lichtenštajnsko



2. skupina: zdolaný Cyprus/Estónsko, Malta, San Maríno







hracie termíny:

1. kolo: 2.–4. jún 2022



2. kolo: 5.–7. jún 2022



3. kolo: 9.–11. jún 2022



4. kolo: 12.–14. jún 2022



5. kolo: 22.–24. september 2022



6. kolo: 25.–27. september 2022



finále: 14. až 18. júna 2023



play off o zostup do D-divízie ročníka 2021/2022: 24. až 29. marca 2022



play off o zostup do D-divízie ročníka 2022/2023: 21. až 26. marca 2024

Nyon 16. decembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa v 3. skupine C-divízie Ligy národov 2022/2023 stretne s Bieloruskom, Azerbajdžanom a víťazom baráže medzi Kazachstanom a Moldavskom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v ústredí Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone, pri ktorom Slovensko figurovalo v prvom výkonnostnom koši svojej divízie.Slováci sa po účinkovaniach v dvoch predošlých ročníkoch Ligy národov v Lige B predstavia v nadchádzajúcej edícii tejto súťaže v "céčku". Nasadení boli v 1. koši spolu s Tureckom, Bulharskom a Severným Írskom. Všetky štyri mužstvá sa ocitli v C-divízii po vypadnutí z B-divízie. Zároveň tak platilo, že na týchto súperov v štvorčlennej skupine s určitosťou nemohli naraziť.Bývalý francúzsky reprezentant Robert Pires prisúdil Slovákom z druhého koša Bielorusko, z tretieho Azerbajdžan a zo štvrtého víťaza súboja Kazachstan - Moldavsko, ktorý bude známy v marci budúceho roka. Obhajcovia trofeje z Francúzska budú hrať v 1. skupine najsilnejšej A-divízie s Dánskom, Chorvátskom a Rakúskom. Víťaz prvého ročníka z Portugalska dostal trio Španielsko, Švajčiarsko a Česko v 2. skupine. Skupina číslo tri ponúkne atraktívne súboje velikánov z Taliansko, Nemecka a Anglicka, doplnilo ich Maďarsko. Vo 4. skupine sú Belgicko, Holandsko, Poľsko a Wales.Pôvodne sa mal žreb konať v Montreux aj za účasti pozvaných zástupcov členských krajín, ale to zmarila aktuálna pandemická situácia vo Švajčiarsku. V A, B a C-divízii je po 16 účastníkov, najslabšia D-divízia ich má sedem. V jednej skupine sa nemohlo stretnúť Rusko s Ukrajinou.Liga národov sa bude hrať budúci rok v júni, ktorý bude "nabitý" so 4. kolami. V septembri sa odohrajú zostávajúce dve kolá. Víťazov skupín A-divízie čaká od 14. do 18. júna 2023 finálový turnaj. V marci 2024 sa potom rozhodne v baráži o zostupujúcich do D-divízie.Z LN bude zrejme šanca postúpiť cez baráž aj na majstrovstvá Európy 2024 do Nemecka. Otázny je ale ešte formát kvalifikácie, známy bude až v júni 2022. Slovensko už má s play off LN dobrú skúsenosť, práve cez ňu postúpilo na EURO 2020, ktoré pre pandémiu COVID-19 odohralo v tomto roku. Vyradilo v nej Írsko aj Severné Írsko.