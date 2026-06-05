< sekcia Šport
Slovensko proti Čiernej Hore s Pekaríkom i Surovčíkom
Pre Pekaríka to bol 138. a zároveň posledný zápas v najcennejšom drese.
Autor TASR
Košice 5. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpili od 18.30 v Košickej futbalovej aréne na prípravný zápas proti Čiernej Hore s kapitánom Petrom Pekaríkom. Bol to pre neho 138. a zároveň posledný zápas v najcennejšom drese. V bránke nastúpil Jakub Surovčík, pre ktorého to bol debut v reprezentačnom A-mužstve. Tréner Vladimír Weiss st. zvolil rozostavenie 4-3-3. Mužstvá nastúpili v týchto zostavách:
Slovensko: Surovčík - Pekarík, Vavro, Krčík, Obert - Bero, Duda, Gajdoš - Suslov, Boženík, Kaprálik
Čierna Hora: Dubljanič - Marušič, Milič, Vujačič, Perovič - Hakšabanovič, Jankovič, Bulatovič, Lončar - Osmajič, Sekulič
Čierna Hora: Dubljanič - Marušič, Milič, Vujačič, Perovič - Hakšabanovič, Jankovič, Bulatovič, Lončar - Osmajič, Sekulič