Slovensko sa v bratislavskom Krematóriu rozlúčilo s Jozefom Venglošom

Bratislava 2. februára (TASR) - V utorok podvečer sa Slovensko rozlúčilo s Jozefom Venglošom. Najväčšia osobnosť slovenského futbalu zomrela 26. februára vo veku nedožitých 85 rokov.



V bratislavskom Krematóriu zastupovali slovenských futbalových priaznivcov desiatky, na bezprostrednej rozlúčke sa zúčastnili len najbližší – manželka Eva, synovia Jozef s manželkou Ivetou a Juraj.



Záplava vencov mala odosielateľov z celého sveta, prišli z Austrálie, Ománu, Britských ostrovov či Prahy. Písané zbohom zaslali z Cypru Mario Lefakaridis, z Francúzska Michel Platini, z Nyonu sa vencom rozlúčil prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin.



"On nepotreboval kričať, aj keď i to vedel, on nemusel nadávať, hoci nepochybne poznal aj také slová. Pán Vengloš určite ovládal aj vulgarizmy, ale taký noblesný človek aj tú najväčšiu špinavosť pomenuje trefne a bez hrubosti," povedal na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ) dlhoročný zverenec, potom spolupracovník i kolega a dlhoročný priateľ Ján Pivarník. Majster Európy z roku 1976 stál pred dverami do Krematória v skupine ďalších blízkych ľudí, ktorí sa prišli rozlúčiť. Boli medzi nimi prezident SFZ Ján Kováčik, generálny sekretár SFZ Peter Palenčík, ich predchodcovia František Laurinec i Jozef Kliment, Ján Medviď, Dušan Kučera, Karol Belaník, Vladimír Wänke, Ladislav Hudec, Tomáš Medveď, Vladimír Weiss st., Dušan Tittel, Martin Obšitník, Andrej Porázik, zástupcovia fan klubu slovenskej reprezentácie a ďalší.