Slovensko siedme, v semifinále Švédsko - ČR a Kanada - Švajčiarsko

semifinále, sobota 25. mája /Praha/:



14.20 Švédsko - Česko

18.20 Kanada - Švajčiarsko



Poradie na 5. až 16. mieste na MS:



5. USA, 6. Nemecko, 7. SLOVENSKO, 8. Fínsko, 9. Lotyšsko, 10. Rakúsko, 11. Nórsko, 12. Kazachstan, 13. Dánsko, 14. Francúzsko, vypadli: 15. Veľká Británia, 16. Poľsko



z A-skupiny I. divízie MS postúpili: Maďarsko, Slovinsko

Praha/Ostrava 23. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti obsadili na 87. majstrovstvách sveta v Česku siedme miesto. Po dvoch rokoch sa opäť prebojovali do štvrťfinále, no neuspeli v ňom, keď podľahli v Prahe Kanade 3:6. Slováci čakajú na postup do semifinále už dvanásť rokov, naposledy sa im to podarilo na MS 2012 vo Fínsku a Švédsku, kde získali striebro po prehre vo finále s Ruskom (2:6).V sobotňajšom semifinále nastúpi Švédsko o 14.20 h proti domácemu Česku, v druhom súboji sa obhajca titulu Kanada stretne so Švajčiarskom (18.20). Oba súboje sa hrajú v pražskej O2 aréne. Časový harmonogram po štvrťfinálových zápasoch potvrdil direktoriát turnaja.Na piatom mieste sa umiestnili reprezentanti USA, šieste je Nemecko, siedme Slovensko a ôsme Fínsko. Vlani skončili zverenci trénera Craiga Ramsayho na 9. priečke, keď nepostúpili zo skupiny.