Slovensko so štvornásobným zastúpením vo finále C1

Tacen 9. júla (TASR) - Ani jeden zo šestice slovenských vodných slalomárov v K1 do 23 rokov sa v piatok neprebojoval do desaťčlenného finále svetového šampionátu v slovinskom Tacene.



Z tria žien skončila v semifinále najvyššie Soňa Stanovská na 20. priečke, na postup jej však chýbalo takmer sedem sekúnd. S dvoma trestnými sekundami zaostala za líderkou Angele Hugovou z Francúzska o 12,37 s. Michaela Haššová obsadila 24. a Kristína Ďurecová 28. miesto z tridsiatich štartujúcich.



Medzi kajakármi do 23 rokov doplatil Adam Gonšenica na osem trestných sekúnd, s mankom 10,53 s na víťaza semifinále Slovinca Ulana Valanta obsadil 28. miesto. Ďaleko za postupujúcou desiatkou skončili aj 36. Peter Mráz a 38. Matej Blaščík.



Viac sa darilo juniorským kanoistom. V ženskej C1 postúpili do finále Zuzana Paňková z 5. miesta a Ivana Chlebová, ktorá bola ôsma. Eme Dieškovej unikla účasť v elitnej desiatke, keď obsadila 12. priečku.



V súťaži juniorov sa vo finále predstavia Jaromír Ivanecký, ktorý sa kvalifikoval z 9. miesta, na desiatej pozícii bol Samuel Krajči.