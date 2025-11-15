< sekcia Šport
Slovensko - Švajčiarsko 1:0, Hrunčáková zdolala Bandecchiovú
Hrunčákovej vôbec nevyšiel úvod zápasu s Bandecchiovou, keď dvakrát stratila servis a Švajčiarka si vybudovala náskok 5:1.
Autor TASR
Cordoba 15. novembra (TASR) - Slovenské tenistky vedú v druhom zápase na miniturnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean-Kingovej nad Švajčiarskom 1:0. O prvý bod sa na antuke v argentínskej Cordobe postarala Viktória Hrunčáková, ktorá zdolala Susan Bandecchiovú 7:5, 6:2. V úvodnom sete otočila z 1:5. V druhej dvojhre nastúpili proti sebe tímové jednotky Rebecca Šramková a Simona Waltertová.
Hrunčákovej vôbec nevyšiel úvod zápasu s Bandecchiovou, keď dvakrát stratila servis a Švajčiarka si vybudovala náskok 5:1. Slovenská dvojka však nezložila zbrane, vďaka bojovnému výkonu uhrala šesť gemov za sebou a prvý set napokon získala vo svoj prospech. Po 57 minútach ho zakončila esom. Hrunčáková sa postupne dostala do správneho rytmu, na jej konto pribúdali víťazné údery.
V druhom dejstve po dvoch brejkoch odskočila Bandecchiovej na 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Udržala tak slovenské nádeje na postup, v piatok podľahli zverenky kapitána Mateja Liptáka Argentíne 0:3. Hrunčáková dosiahla 15. singlové víťazstvo v prestížnej súťaži a vyrovnala sa Henriete Nagyovej, s ktorou sa delí o štvrté miesto. Napravila si chuť po hladkej prehre s Argentínčankou Juliou Rierovou.
miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej:
SLOVENSKO - Švajčiarsko 1:0
Viktória HRUNČÁKOVÁ - Susan Bandecchiová 7:5, 6:2
nasleduje Rebecca Šramková - Simona Qaltertová
