Slovensko v C1 bez medaily, Mirgorodský: Neviem, čím to je

Na snímke zlato získal slovinský reprezentant vo vodnom slalome Benjamin Savšek (uprostred) striebornú medailu vybojoval Nemec Sideris Tasiadis (vľavo) a bronz Miquel Trave zo Španielska (vpravo) v kategórii C1 muži na ME vo vodnom slalome v Aareáli Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši 29. mája 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke Češka Gabriela Satková na trati v kategórii C1 ženy na ME vo vodnom slalome v Aareáli Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši 29. mája 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

ME vo vodnom slalome v L. Mikuláši:



C1M - finále:

1. Benjamin Savšek (Slovin.) 100,44 s (0)

2. Sideris Tasiadis (Nem.) +0,57 (0)

3. Miquel Trave (Šp.) +1,73 (0)

4. Raffaello Ivaldi (Tal.) +3,52 (0)

5. Franz Anton (Nem.) +4,67 (2)

6. Marko MIRGORODSKÝ (SR) +5,01 (2)

7. Thomas Koechlin (Švaj.) +6,90 (4)

8. Matej BEŇUŠ (SR) +7,35 (6)

9. Denis Gargaud Chanut (Fr.) +52,98 (50)

10. Paolo Ceccon (Tal.) +59,12 (52)



C1Ž - finále:

1. Mallory Franklinová (V.Brit.) 113,35 s (0)

2. Marjorie Delassusová (Fr.) +1,72 (0)

3. Tereza Fišerová (ČR) +2,42 (0)

4. Viktorija Usová (Ukr.) +4,49

5. Elena Liliková (Nem.) +7,04 (2)

6. Monica Doriová Vilarrublová (And.) +7,26 (2)

7. Ainhoa Lameirová (Šp.) +11,68 (4)

8. Gabriela Satková (ČR) +14,56 (2)

9. Nele Baynová (Nem.) +18,15 (4)

10. Elena Borghiová (Tal.) +57,92 (54)



Liptovský Mikuláš 29. mája (TASR) - Slovensko malo na domácich majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v semifinále C1 dohromady päť lodí, do finále sa prebojovali dve, no na pódium sa nepodarilo dostať nikomu. Veľké očakávania boli najmä pri mužoch, ktorí v piatok postúpili z kvalifikácie ako traja najrýchlejší.," uviedol po finále v mixzóne Marko Mirgorodský, ktorý obsadil šieste miesto. Dotyk mal hneď na prvej bránke, čo ovplyvnilo zvyšok jeho jazdy. "," dodal 23-ročný kanoista. Štvrtý titul majstra Európy si zaistil časom 100,44 sekundy Slovinec Benjamin Savšek, ktorý predviedol bezchybnú jazdu.Aj Matej Beňuš doplatil na snahu o kompenzáciu chyby. Mal dotyk s deviatou a desiatou bránkou a ďalšie dve sekundy "chytil" na šestnástke. So šiestimi trestnými sekundami skončil na ôsmej priečke. "," opísal po pretekoch svoju jazdu Beňuš, ktorý mal v dôsledku penalizácie horší čas než v semifinále.Jeden z favoritov disciplíny a celkový líder svetového rebríčka Alexander Slafkovský vypadol prekvapujúco už v semifinále, v ktorom obsadil 13. miesto. Loď mu ušla na záverečnej bránke a po dojazde do cieľa neskrýval sklamanie. "," opísal Slafkovský úsek, ktorý ho stál postup. Bez dvoch trestných sekúnd by figuroval na piatom mieste. "," dodal 39-ročný kanoista, ktorý tak prišiel o šancu pridať do zbierky štvrtý európsky titul.Pre Slovenky skončila šanca na zopakovanie piatkového zlatého úspechu z hliadok už v semifinále. Zuzana Paňková si pripísala až osem trestných sekúnd a aj keď mala šancu na postup pomerne dlho, nakoniec obsadila dvanáste miesto. Druhá slovenská zástupkyňa Emanuela Luknárová bola na prvom medzičase rýchlejšia než neskoršia celková víťazka Mallory Franklinová z Veľkej Británie, no stratila čas v prostrednej časti. Najviac ju potrápila červená bránka číslo štrnásť, ktorú si príliš nadbehla a musela sa vracať. Ideálne jej nevyšiel ani záver, v ktorom navyše "chytila" dve sekundy.Franklinová v druhej jazde spomalila v porovnaní so semifinále, napriek tomu však získala svoj druhý európsky titul a skompletizovala zbierku cenných kovov na tohtoročných ME. Vo štvrtok získala striebro v hliadkach K1 a v sobotu vyjazdila na kajaku individuálny bronz. Na trať išla v oboch prípadoch v úplnom závere a priznala, že ju to mierne stresovalo. "," povedala s úsmevom dvojnásobná majsterka Európy, ktorá získala pred šiestimi rokmi na Liptove v C1 bronz.Slovenskí reprezentanti môžu ešte zabojovať v pretekoch extrémneho slalomu, vo vyraďovačke štartujú dohromady štyria. Väčšie šance sú v ženskej súťaži, kde sa predstavia všetky tri slovenské lode. Preteky štartujú o 15.05 h.