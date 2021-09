Slovensko v kvalifikácii na MS prehralo v Bratislave s Chorvátskom 0:1

kvalifikácia MS 2022 - H-skupina:



Slovensko - Chorvátsko 0:1 (0:0)



Gól: 86. Brozovič. ŽK: Pekarík, Boženík - Ivušič. Rozhodovali: Frankowski - Boniek, Winkler (všetci Poľ.), 9047 divákov.



Slovensko: Rodák - Pekarík (88. Strelec), Šatka, Škriniar, Hancko - Lobotka - Mak (79. Jirka), Kucka, Hamšík (62. Duda), Weiss (79. Koscelník) - Schranz (62. Boženík)



Chorvátsko: Ivušič - Juranovič, Lovren, Vida, Sosa - Vlašič (55. Pašalič), Brozovič, Kovačič (84. Majer) - Ivanušec (55. Perišič), Čolak (55. Livaja), Oršič (62. Kramarič)



tabuľka H-skupiny:



1. Rusko 5 3 1 1 8:4 10



2. Chorvátsko 5 3 1 1 5:1 10



3. Slovinsko 5 2 1 2 4:4 7



4. SLOVENSKO 5 1 3 1 5:5 6



5. Malta 5 1 1 3 6:9 4



6. Cyprus 5 1 1 3 1:6 4



Bratislava 4. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v sobotnom domácom stretnutí H-skupiny kvalifikácie MS 2022 s Chorvátskom 0:1. V piatom kole utrpela prvú prehru a so ziskom 6 bodov figuruje na štvrtej priečke. Na záver septembrového trojzápasu privíta v utorok opäť na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne Cyprus (20.45 h).Slováci po remíze v Slovinsku 1:1 siahali na ďalší nerozhodný výsledok, štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času však inkasovali od Marcela Brozoviča. Tabuľku vedie vďaka lepšiemu skóre Rusko, ktoré nazbieralo desať bodov rovnako ako Chorvátsko. Tretia pozícia patrí Slovinsku o bod pred Slovenskom. Na záverečný turnaj do Kataru postúpia priamo jedine víťazi skupín, tímy z druhých miest zabojujú v baráži.Prvú streleckú príležitosť nevýrazného úvodu zápasu si vypracovali Chorváti, Brozovič zakončil kombináciu v okolí šestnástky nad Rodákovu bránku. Oveľa nebezpečnejšia bola strela spoza pokutového územia v podaní Oršiča, ktorá "lízla" brvno. Rodáka preveril aj Ivanušec, slovenský brankár pokryl jeho prízemný pokus. Slováci sa spočiatku príliš nedostávali do ofenzívnych činností, aspoň trocha vzruchu na polovici súpera narobilo napádania Schranza, no šanca sa z toho nezrodila. V 19. minúte vystrašil domácich Čolak, ktorý dostal prihrávku do šestnástky, na poslednú chvíľu jeho zakončenie Škriniar zblokoval sklzom na roh. Slováci prvýkrát pohrozili o tri minúty neskôr, po rýchlej akcii poslal Weiss technickú strelu tesne vedľa Ivušičovej bránky. Onedlho vyšla slovenská spolupráca na pravom krídle, do šance vyslala Maka, jeho tvrdú strelu vyrazil chorvátsky brankár na roh. Po polhodine hry a faule na Lobotku zahrali domáci z priameho kopu signál na vzdialenejšiu žrď, po hlavičkovom priťuknutí Šatku zblokovali hostia strelu Schranza i dorážku Kucku.Slováci s pribúdajúcim časom prvého polčasu ukázali potenciál v útočnej fáze a viackrát sa mohli dostať aj do vedenia, druhé dejstvo však odštartovali aktívnejšie Chorváti. Ich tréner Dalič napriek tomu už po desiatich minútach zamiešal zostavou a do akcie naraz nasadil až trojicu čerstvých futbalistov. So striedaniami dlho neotáľal ani jeho náprotivok Tarkovič, po vyše hodine hry prišli post za post Duda namiesto Hamšíka a Schranza vymenil Boženík, autor gólu z predchádzajúceho duelu v Slovinsku. Osud stretnutia stále visel vo vzduchu, v 73. minúte mohol misky váh na domácu stranu nakloniť Boženík, ale po prihrávke Maka neusmernil loptu z bezprostrednej blízkosti do priestoru troch žrdí. Situácia troch proti trom nedotiahli úspešne Duda s Kuckom a neskôr si strelu striedajúceho Jirku z druhej vlny postrážil Ivušič. Slovákov mrzeli nevyužité možnosti, v 86. minúte inkasovali, po priamom kope odvrátil Kucka loptu len na hranicu šestnástky a odtiaľ bez prípravy otvoril skóre Brozovič. Domáci nezložili zbrane a zatlačili favorita, blízko k vyrovnaniu boli strely Boženíka aj Kucku, v oboch prípadoch však bravúrne zasiahol Ivušič a v poslednej akcii vyrovnaného zápasu prestrelil bránku Škriniar.