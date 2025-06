Slovensko v príprave ešte proti Izrael, Calzona očakával dobrý zápas

prípravný zápas:



utorok 10. júna (Debrecín):



20.45 Izrael - Slovensko

Debrecín 9. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti si budú chcieť v druhom prípravnom zápase v rámci júnového asociačného termínu napraviť chuť po nepríjemnej prehre v Grécku (1:4). Tréner tímu Francesco Calzona si od utorkového stretnutia s Izraelom sľuboval minimálne taký dobrý futbal, akým bol v sobotu prvý polčas v krétskom Heraklione.Slováci mali pred štartom jesennej kvalifikácie MS 2026 na programe dva súboje. Na papieri sú z júnových súperov jasne silnejší Gréci, no podľa talianskeho kormidelníka Izrael netreba podceňovať. „,“ povedal po sobotnom dueli s Gréckom.Slovensko sa s Izraelom stretlo šesťkrát v histórii, naposledy pred piatimi rokmi v rámci skupinovej fázy B-divízie Ligy národov (LN). „Sokoli“ vtedy remizovali v Izraeli 1:1, na Štadióne Antona Malatinského v Trnave potom prehrali 2:3. V tabuľke napokon obsadili poslednú 4. priečku a zostúpili do „céčka“, kde pôsobia dodnes.Celkovo sú na tom štatisticky lepšie Slováci s bilanciou tri víťazstvá, dve remízy, jedna prehra a skóre 10:7. Izraelčania sa však môžu zviesť na pozitívnej vlne po sobotnom kvalifikačnom dueli, v ktorom triumfovali v Estónsku 3:1. Boje o miestenku na budúcoročný svetový šampionát odštartovali už v marci, keďže v novembri skončili v 2. skupine A-divízie LN poslední a do „béčka“ zostúpili priamo.Pre prebiehajúcu vojenskú operáciu v Pásme Gazy hrá Izrael domáce zápasy na neutrálnej pôde. S Calzonovým mužstvom si zmeria sily na štadióne Nagyerdei v maďarskom Debrecíne, kde sa predstavil aj naposledy v marci proti Nórsku (2:4). Úvodný výkop utorkového stretnutia je na programe o 20.45 h SEČ, hrať sa bude bez prítomnosti divákov.