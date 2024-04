Slováci odštartovali prípravu víťazstvom nad Švajčiarskom

Na snímke šarvátka hokejistov Slovenska (modré dresy) a Švajčiarska (biele dresy) pred striedačkou Slovenska v prípravnom zápase na májový svetový šampionát Slovensko - Švajčiarsko v Humennom 11. apríla 2024. Foto: TASR - František Iván

prípravný zápas:



Slovensko - Švajčiarsko 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 19. Faško-Rudáš (Kollár, Bačik), 56. Tamáši (Kašlík), 60. Kollár (Takáč, Faško-Rudáš). Rozhodovali: Hronský, Žák - Stanzel, D. Konc ml. (všetci SR), vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, dodatočné nájazdy: 1:3, 3150 divákov (vypredané).



SR: Hrenák - Grman, Ivan, Mudrák, Golian, Bučko, Bačik, Brincko, Rayen Petrovický - Lantoši, Cingel, Okuliar - Faško-Rudáš, Kollár, Takáč - Kukuča, Tamáši, Kašlík - Kusko, Baláž, Hecl



Švajčiarsko: Aeschlimann - Loeffel, Berni, Fora, Kreis, Aebischer, Jung, Baragano, Le Coultre - Thürkauf, Haas, Moy - Scherwey, Richard, Ambühl - Lehmann, Nussbaumer, Kessler - Marchon, Heim, Künzle - Bader

hlasy po zápase:



Ján Pardavý, asistent trénera SR: "Bol to tímový výkon. Videli sme skvelý zápas v dobrej atmosfére. Prvá tretina bola vyrovnaná, v druhej bol lepší súper, v tretej sme sa zlepšili hlavne v obrannom pásme. Boli sme tímovejší, pomohol nám prvý gól, ktorý sme dali. Podržal nás Hrenák v bránke, druhý gól to rozhodol. Chceli sme vyhrať aj nájazdy, to sa nám už nepodarilo."



Dávid Hrenák, brankár SR: "Cítil som sa v bránke celkom dobre. V prvom rade sa chcem poďakovať chalanom, robotu mi veľmi uľahčili, či už blokovaním striel alebo krytím krížnych prihrávok. Väčšina súperových striel bola mimo nebezpečnej zóny, za to im patrí vďaka."



Alex Tamáši, autor druhého gólu SR: "Pri mojom góle mi to ´Kašo´ (Kašlík) hodil do rýchlosti, videl som, že súperov bek tam stojí, tak som mu to skúsil hodiť medzi nohy a vyšlo mi to. Videl som, že brankár stojí na vyrážačkovej strane, chcel som ho prekvapiť na tú prvú a podarilo sa. Náročný zápas, vedeli sme, že Švajčiari budú jazdiť, že budú takticky silní, technicky zdatní. Možno ľad nebol ideálny, trochu to odskakovalo. Bol to však prvý zápas, pozrieme sa na to, čo sme urobili dobre a čo zle, myslím si, že od zápasu k zápasu to bude lepšie."



Rayen Petrovický, obranca a debutant v drese SR: "Hodnotil by som to dobre, zvíťazili sme, to je hlavné. Cítil som sa dobre, som rád, ako to dopadlo. Niektorí hráči už dlhšie nehrali zápasy, väčšina mala v úvode ľahšie nohy. Hrenák chytal veľmi dobre, je môj spolubývajúci, určite ho pochválim."

Humenné 11. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti víťazne vstúpili do záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta. Vo štvrtkovom stretnutí v Humennom zdolali Švajčiarsko 3:0.Oporou domáceho tímu bol brankár Dávid Hrenák, ktorý si udržal čisté konto. Skóre otvoril v 19. minúte Martin Faško-Rudáš, v 56. minúte zvýšil náskok Alex Tamáši a v záverečnej minúte spečatil triumf do prázdnej bránky Andrej Kollár. Premiéru v reprezentačnom A-tíme absolvoval obranca Rayen Petrovický.Národný tím sa prvýkrát v histórii predstavil v Humennom, kde vypredaný zimný štadión (3150 divákov) vytvoril výbornú kulisu. Slováci nastúpia v rovnakom dejisku aj na druhý prípravný duel so Švajčiarskom v rámci Kaufland Challenge vo štvrtok opäť o 16.30 h. Počas záverečnej prípravy na májové MS v Ostrave odohrajú ešte šesť stretnutí. V apríli ich čaká dvojzápas v Nemecku (18.4. v Kaufbeurene a 20.4. v Augsburgu) a doma s Českom (26.4. v Trenčíne a 27.4. v Bratislave), 3. mája privítajú v Žiline Poľsko a 7. mája sa v generálke na MS stretnú v Bratislave s USA.Zápas mal od začiatku vysoké tempo, na slovenskej strane hrozil najmä prvý útok vedený Cingelom. V úvode skúšal neúspešne zasunúť puk spoza bránky Okuliar, v 6. minúte si vypracovali čistú šancu Švajčiari, Künzle trafil iba dobre postaveného Hrenáka. O tri minúty neskôr neuspel v prečíslení ani Haas. V 14. min sa v rodiacej sa šanci Berni fauloval Cingela, ktorý skončil otrasený so zakrvavenou tvárou na ľade. Slováci však nevyužili ani svoju druhú presilovku v zápase. Inak sa prezentovali aktívnou, rýchlou hrou, cez prehustené stredné pásmo ale nebolo ľahké sa presadiť. Defenzívu súpera sa im podarilo prelomiť až v 19. minúte, keď Kollár našiel spoza bránky Faška-Rudáša a ten zblízka zavesil - 1:0.Domáci odštartovali druhé dejstvo šancou Okuliara, no potom predviedli vzadu viackrát laxnú hru, zakončenie Thürkaufa bekhendom a Lehmanna v páde sa vyrovnávajúcim gólom neskončilo. V modrom drese chutil hokej Faškovi-Rudášovi, ktorého bolo celé klzisko, v 24. min nevyužil s Takáčom rýchle prečíslenie. Švajčiari sa postupne začali viac tlačiť dopredu, no buď boli nepresní v koncovke, alebo stroskotávali na pozornom Hrenákovi. Zverenci Craiga Ramsayho kontrovali akciou Cingela, po jeho prihrávke namieril Bučko tesne mimo bránky. V závere tretiny ustáli aj vďaka obetavosti brániacich hráčov a výbornému Hrenákovi súperov tlak počas jeho dvoch presiloviek.V tretej tretine sa Slováci zamerali na pozorné bránenie, prioritou bolo vyhnúť sa chybám a nepúšťať súpera do obranného pásma. Spoliehali sa na kontry, v 47. min sa do jedného dostal Kukuča, v zakončení neuspel pred brankárom Aeschlimannom. Následne sa neujali ani šance Lantošiho a opäť Kukuču v presilovej hre. Helvéti boli v závere nútení otvoriť hru a tak sa domácim naskytali čoraz častejšie možnosti na brejky. V 56. minúte využil prečíslenie 2 na 1 Tamáši a zvýšil na 2:0. Slováci si už záver stretnutia ustrážili, 14 sekúnd pred koncom spečatil víťazstvo gólom do prázdnej bránky Kollár.