Slovensko v rebríčku FIFA naďalej na 45. mieste, lídrom je Španielsko
V najlepšej desiatke neprišlo v porovnaní s novembrom k žiadnym zmenám.
Autor TASR
Zürich 22. decembra (TASR) - Slovensko zostalo v najnovšom vydaní rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na 45. mieste. V najlepšej desiatke neprišlo v porovnaní s novembrom k žiadnym zmenám, lídrom sú naďalej úradujúci majstri Európy Španieli.
Polepšiť si môžu účastníci prebiehajúceho Afrického pohára národov, jedenáste Maroko stráca na desiate Chorvátsko necelé tri body. Ďalšie vydanie rebríčka FIFA vyjde 19. januára 2026.
Rebríček FIFA k 22. decembru 2025:
1. (1.) Španielsko 1877,18 b, 2. (2.) Argentína 1873,33, 3. (3.) Francúzsko 1870, 4. (4.) Anglicko 1834,12, 5. (5.) Brazília 1760,46, 6. (6.) Portugalsko 1760,38, 7. (7.) Holandsko 1756,27, 8. (8.) Belgicko 1730,71, 9. (9.) Nemecko 1724,15, 10. (10.) Chorvátsko 1716,88,... 45. (45.) SLOVENSKO 1485,65
