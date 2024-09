Slovensko v súboji s Azerbajdžanom vyhralo 2:0

Liga národov - 2. kolo:



C-divízia - 1. skupina



SLOVENSKO - Azerbajdžan 2:0 (2:0)



Góly: 22. Duda (11 m), 26. Strelec. Rozhodcovia: Sylwestrzak - Sokolnicki, Karasewicz (všetci Poľ.), ŽK: Sejdijev, Čafargulijev, Bajramov, Alijev, 11.435 divákov.



Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko (90.+2 Kozlovský) - Kucka, Lobotka, Duda (71. Bénes) - Suslov (71. Ďuriš), Strelec (84. Boženík), Haraslín (84. Tupta)



Azerbajdžan: Dženetov - Sejdijev (37. A. Hüsejnov), Mammadov, B. Hüsejnov (70. Alijev), Čafargulijev - Camalov (78. Dinijev), Mustafajev, Isajev - Kökcü, Dadašov, Bajramov

tabuľka 1. skupiny C-divízie:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 3:0 6



2. Švédsko 1 1 0 0 3:1 3



3. Estónsko 1 0 0 1 0:1 0



4. Azerbajdžan 2 0 0 2 1:5 0







ďalší program SR v Lige národov (časy sú v SELČ):



piatok, 11. októbra: SR - Švédsko /20.45, Bratislava/



pondelok, 14. októbra: Azerbajdžan - SR /18.00, Baku/



sobota, 16. novembra: Švédsko - SR /20.45, Štokholm/



utorok, 19. novembra: SR - Estónsko /20.45, Trnava/

Košice 8. septembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili nad Azerbajdžanom 2:0 v zápase 2. kola C-divízie Ligy národov. V Košickej futbalovej aréne skórovali v prvom polčase Ondrej Duda z pokutového kopu a David Strelec. Slováci majú po dvoch zápasoch na konte plný počet šesť bodov. Nasledujúci duel Ligy národov odohrajú v piatok 11. októbra v Bratislave proti Švédsku, o tri dni neskôr predstavia v Baku proti domácemu Azerbajdžanu.Nedeľňajší duel proti Azerbajdžanu znamenal návrat reprezentácie do Košíc po 26 rokoch.Tréner SR Francesco Calzona spravil po víťaznom zápase v Estónsku niekoľko zmien. Po pauze pre doliečenie kolena sa do základnej zostavy vrátil stredopoliar Juraj Kucka namiesto Lászla Bénesa. Namiesto Petra Pekaríka nastúpil na pozícii pravého obrancu Norbert Gyömbér, Róberta Boženíka nahradil v trojčlennom útoku Dávid Strelec.Slováci sa od úvodu snažili diktovať hru. Haraslínovej strele spoza šestnástky v 3. minúte chýbala razancia a tiesnený Strelec poslal o dve minúty loptu tesne vedľa brány. Domácim reprezentantom sa darilo zachytávať ofenzívne snahy súpera, ktorý sa dlho nevedel dostať na dostrel Dúbravkovej brány. Haraslín sa dostal v 16. minúte k priamemu kopu, no z ostrého uhla poslal prízemnú strelu iba do pripraveného brankára Dženetova.V 21. minúte sa Haraslín snažil presadiť kľučkou do protipohybu Sejdajeva, ten ho v šestnástke fauloval a VAR potvrdil pokutový kop pre domácich. Duda z bieleho bodu nezaváhal, Dženetova prekonal strelou z ľavej žrdi - 1:0. O štyri minúty Hancko potiahol akciu po ľavej strane, z bránkovej čiary prihral pred bránu na Strelca, ktorý sa dokázal uvoľniť a pohotovo zvýšil na 2:0. Slováci boli pri chuti a v 38. minúte neboli ďaleko od tretieho gólu. Haraslín sa na pravej strane dostal k strele z hranice šestnástky, ktorú tečoval jeden z hráčov Azerbajdžanu, no Dženetov pohotovo zareagoval na zmenu smeru lopty. Najväčšiu šancu hostí v prvom polčase mal Kökcü, ktorého strelu z pokutového územia vyrazil pohotový Dúbravka na roh. Slovenský brankár podržal svoj tím aj po následnej strele Mammadova.Slováci mali aj v úvode druhého polčasu zápas vo svojej réžii. Hru držali ďaleko od Dúbravku a nebezpeční boli aj v ofenzíve. V 52. minúte sa Haraslín uvoľnil cez Mammadova, no jeho prudkú strelu vyrazil brankár. Po hodine hry sa Azerbajdžan dostal do hry, ťažil aj z defenzívnych zaváhaní Slovákov, ale tí nedovolili súperovi dostať sa do vážnejšej šance. Na opačnej strane sa v 72. minúte v sľubnej šanci nepresadil Hancko a proti strele striedajúceho Bénesa efektne zasiahol brankár Dženetov. V 85. minúte sa k strele v šestnástke dostal aj Ďuriš, ale brankár hostí pohotovo zasiahol. V nadstavenom čase zasiahol do hry Samuel Kozlovský, pre ktorého to bol debut v reprezentačnom drese.Hlasy po zápase /zdroj: STVR/:Francesco Calzona, tréner SR:Juraj Kucka, stredopoliar SR:David Strelec, útočník SR a autor jedného gólu:Martin Dúbravka, brankár SR: