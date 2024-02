Slovensko vedie v Srbsku 1:0, Klein zdolal Kecmanoviča

Srbsko - SLOVENSKO 0:1



Miomir Kecmanovič - Lukáš Klein 6:7 (2), 2:6

Kraljevo 2. februára (TASR) - Slovenskí tenisti vedú v kvalifikačnom dueli Davisovho pohára nad domácim Srbskom 1:0. O úvodný bod sa na antuke v Kraljeve zaslúžil Lukáš Klein, ktorý zdolal domácu jednotku Miomira Kecmanoviča 7:6 (2) a 6:2. V druhom singli nastúpili v hale Ibar proti sebe Dušan Lajovič a Alex Molčan.V úvodnom sete duelu medzi Kecmanovičom a Kleinom si do stavu 3:3 obaja hráči suverénne držali servis. V siedmom geme sa po dvoch zaváhaniach slovenského hráča na sieti dostal Srb ku dvom brejkbalom. Klein vyrovnal na zhodu, no prišli ďalšie dve nevynútené chyby a strata podania. Kecmanovič po potvrdení brejku zvýšil na 5:3, no Klein nezložil zbrane, vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk, v ktorom dominoval. Slovenský reprezentant bol na koni, ničil súpera winnermi od základnej čiary. V druhom dejstve po dvoch brejkoch odskočil súperovi na 5:1 a zápasu už dotiahol do úspešného konca - 6:2."Som veľmi šťastný, že som získal pre Slovensko prvý bod. Úvodný set bol obojstranne nervózny. Kecmanovič dvakrát podával na víťazstvo, no vynútil som si tajbrejk, v ktorom som sa už cítil na kurte lepšie. Určite mi pomohli víťazné zápasy z Austrálie. V druhom sete som sa uvoľnil a hral som veľmi agresívne. Vyšlo mi tam veľa vecí, darili sa mi returny. On bol pod tlakom, čo bola voda na môj mlyn. Pán kapitán Ľubomír Kurhajec ma v dôležitých momentoch dokázal na lavičke upokojiť," uviedol Klein.Víťaz zápasu v Kraljeve postúpi do septembrovej skupinovej časti finálového turnaja Davisovho pohára. Účasť v nej už majú istú vlaňajší finalisti Taliansko s Austráliou a Španielsko s Veľkou Britániou ako držitelia voľných kariet. Srbom chýba líder svetového rebríčka Novak Djokovič, pre chorobu vypadol z nominácie Hamad Medjedovič.