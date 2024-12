Slovensko vyslalo na MS v krátkom bazéne až 17 reprezentantov

nominácia Slovenska na MS v plávaní v krátkom bazéne:



A-limit: Andrea Podmaníková (Piraňa Topoľčany), Tamara Potocká (PK Azeta), Lillian Slušná (PAP Svit), Nikoleta Trníková (Považskobystrický PO), Matej Duša (XBS swimming), Richard Nagy (PK Azeta) a Tibor Tišťan (PO Ružomberok)



účastnícky B-limit: Laura Benková (Považskobystrický PO), Teresa Ivan (Kúpele Piešťany), Zora Ripková (Orca Bratislava), Adam Halas (XBS swimming), Samuel Košťál (J&T Sport Team Bratislava), Martin Perečinský (ROYAL) a Jakub Poliačik (Orca Bratislava)



štafety: Alexandra Hrnčárová (TENAX Žilina), František Jablčník (STU Trnava) a Matej Martinovič (Azeta)

Bratislava 9. decembra (TASR) - Slovensko vyslalo na majstrovstvá sveta v krátkom bazéne v budapeštianskej Duna aréne až 17 reprezentantov, z toho traja pocestujú len pre potreby štafiet. Posledné vrcholné svetové podujatie sezóny sa uskutoční od 10. do 15. decembra.Pre Slovensko tak ide o rekordný zápis, pretože takáto početná výprava nebola na ani jednom šampionáte v krátkom bazéne v celej 30-ročnej histórii tohto podujatia. "," poznamenala Andrea Podmaníková, ktorá sa predstaví na prsiarskej päťdesiatke, stovke a aj dvojstovke a vo všetkých disciplínach splnila prísny A-limit svetovej federácie.Hoci sa šampionát koná v susednom Maďarsku, pre časť tímu to aj tak znamená boj s časovým posunom, keďže sa v priebehu roka pripravuje v USA. Skúsený Richard Nagy si však dejisko podujatia pochvaľuje. "," povedal Richard Nagy po jednom z posledných tréningov pred odchodom do Maďarska. "," uviedol v talčovej správe federácie Nagy.Na dobré výkony je pripravená aj olympionička Tamara Potocká. Príprava jej vyšla podľa plánov a bez obmedzení. "," povedala Potocká, ktorá sa v Budapešti predstaví na polohovkárskej stovke, dvojstovke a aj v štafetách.