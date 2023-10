Slovensko získalo do Paríža 2 miestenky na preteky cestných cyklistov

Bratislava 18. októbra (TASR) - Na základe rebríčkov Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) má slovenská cestná cyklistika miesta pre jedného muža a jednu ženu pre OH 2024 v Paríži. O konkrétnych menách do olympijskej nominácie rozhodne Slovenský zväz cyklistiky na základe výkonnosti a interných kritérií až v období pred začiatkom hier. Slovensko vyšle cestnú cyklistiku na OH prvýkrát 28 rokoch. Informoval o tom portál olympic.sk.



V Paríži sa predstaví v cestných pretekoch 90 cyklistov a rovnaký počet cyklistiek. UCI rozdelila miestenky na základe cyklistických rebríčkov krajín k 17. októbru 2024. Miesta pre parížske preteky s hromadným štartom v cestnej cyklistike získalo najlepších 45 krajín v oboch rebríčkoch.



Medzi mužmi je Slovensko v rebríčku UCI na 32. pozícii, medzi ženami na 36. priečke. Podľa pravidiel, maximálny počet štyroch cyklistov môžu do cestných pretekov jednotlivcov a jednotlivkýň postaviť štáty z prvých piatich miest renkingu, u mužov sú to Belgicko, Dánsko, Slovinsko, Veľká Británia a Francúzsko, u žien Holandsko, Taliansko, Belgicko, Švajčiarsko a Poľsko. Tri miestenky sú určené pre krajiny od 6. do 10. priečky, dve pre štáty z druhej desiatky. Ďalších 25 krajín môže vyslať do Paríža po jednom cyklistovi do pretekov s hromadným štartom. Zvyšných desať miest prerozdelila UCI podľa výsledkov majstrovstiev sveta a kontinentálnych šampionátov. Slovensko nemá na základe rebríčka UCI či výsledkov na MS právo nominovať pretekára či pretekárku do časovky. Uviedla stránka olympic.sk.



Kým slovenskí "cestári" štartovali na olympijských hrách pravidelne, ženy sa predstavili len v Atlante 1996. V pretekoch s hromadným štartom skončila Lenka Ilavská na 27. a Eva Loweová-Orvošová na 27. pozícii.



Cestní cyklisti nechýbali v slovenských dresoch na olympijských hrách ani raz v ére samostatnosti. Doteraz sa pod piatimi kruhmi predstavilo od roku 1996 dvanásť "cestárov" (Peter Sagan, Juraj Sagan, Lukáš Kubiš, Patrik Tybor, Ján Valach, Matej Jurčo, Roman Broniš, Martin Riška, Róbert Nagy, Milan Dvorščík, Pavol Zaduban, Miroslav Lipták). Najlepší individuálny výsledok v pretekoch s hromadným štartom dosiahol Peter Sagan, ktorého v Londýne 2012 klasifikovali na 34. priečke.