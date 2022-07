Slovensko si nesie z EPYG tri medaily, Jankechová je zlatá v boccii

Slováci na EPYG 2022 vo výsledkoch:



Paraatletika



Beh na 100 m (U20, T36-T38): 6. Pienták 16,25, vo svojej triede T37 – 4. miesto (zo 4)



Beh na 400 m (U20, T36-T38/T46): 6. Pienták 1:27,41, vo svojej triede T37 – 2. miesto (z 2)



Boccia



BC1 – základné skupiny: Husvethová – Prokopenko (Izr.) 0:6, Sloboda – Messaoudi (Fr.) 1:7, Husvethová – Ridouane Messaoudi (Fr.) 0:15, Sloboda – Prokopenko (Izr.) 0:10, Sloboda – Husvethová 4:2 – obaja nepostúpil zo skupiny



BC2 - základné skupiny: Kudláčová – Monteirová (Port.) 2:3, Kudláčová - Levyová (Izr.) 2:3, Jankechová –Iosifidouová (Gréc.) 3:4, Melicherová – Iosifidouová (Gréc.) 4:6, Jankechová – Melicherová 6:1



Semifinále: Jankechová – Monteirová 5:3, Kudláčová – Iosifidouová (Gréc.) 8:2. Finále: Jankechová – Kudláčová SVK 7:0



BC2 – tímy: 3. Slovensko (medaila za 3. miesto sa neudeľovala)



Paraplávanie



100 m znak: 12. Kubová 1:36,54 – osobný rekord, 50 m v. sp.: 13. Kubová 38,47, 200 m pol. pr.: 7. Kubová 3:21,51 (druhá medzi juniorkami), 100 m mot.: 5. Kubová 1:30,24 (druhá medzi juniorkami). 100 m prsia: 13. Batka 1:44,24 , 50 m v.sp.: 25. Batka 35,68, 50 m mot.: 2. Batka 44,44



Showdown



Základné skupiny - juniori: Tarkoš – Grönlund (Fín.) 0:2, Tarkoš – Rejtar (ČR) 1:2, Tarkoš – Tulisalo (Fín.) 2:1, Tarkoš – Calchetti (Tal) 2:1, Tarkoš – Tulisalo (Fín.) 2:0), Tarkoš – Rihti (Fín,) 0:2, Tarkoš –Krychtálek (ČR) 1:2. O 7. miesto: Tarkoš – Tulisalo 2:0



Základné skupiny - juniorky: Blattnerová – Riccardiová (Tal.) 0:2, Blattnerová – Trnčákova (ČR) 1:2, Blattnerová – Brunová (Tal.) 1:2, Blattnerová – Innosová (Est.) 0:2

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovenskí reprezentanti vybojovali na Európskych paralympijských hrách mládeže vo fínskom Pajulahti (EPYG 2022) tri medaily. Eliška Jankechová získala zlato v boccii, v ktorej skončila na striebornej priečke jej krajanka Kristína Kudláčová, a paraplavkyňa Alžbeta Kubová si odniesla striebro z disciplíny 200 m polohové preteky. Slováci sa zmestili do najlepšej trojice aj v ďalších troch prípadoch (Kubová, Batka, tím v boccii, Pienták), pre nízky počet účastníkov však organizátori v týchto disciplínach cenné kovy neudeľovali.V boccii v kategórii BC2 slovenské reprezentantky pod vedením paralympijskej šampiónky Michaela Balcovej zdolali svoje súperky v semifinále. Jankechová zvíťazila nad Portugalčankou Monteirovou 5:3 a Kudláčová nad Grékyňou Iosifidouovou 8:2. Obe Slovenky si tým zabezpečili postup do finále, v ktorom Jankechová zdolala Kudláčovú 7:0.zhodnotila vystúpenie Michaela Balcová.V súťaži BC1 reprezentovali SR Rebeka Husvethová a Samuel Sloboda, nepodarilo sa im však postúpiť zo základnej skupiny, rovnako ako Nine Melicherovej v BC2.dodala Balcová. Výsledky sú o to cennejšie, že táto súťaž bola zároveň započítavaná ako ME juniorov.V paraplávaní sa blysla Kubová, ktorý si už na znakárskej stovke vylepšila osobný rekord o 1,5 sekundy. Čas 1:36,54 min. jej však stačil len na nepostupové 12. miesto. V polohovej dvojstovke však v druhý súťažný deň vo finále nechýbala. Obsadila v ňom siedme miesto, medzi juniorkami však skončila celkovo druhá a vybojovala striebro. Na druhej priečke skončila medzi juniorkami aj na 100 m motýlik, túto disciplínu však organizátori nevyhodnocovali. Rovnako tak 50 m motýlik, kde skončil na druhom mieste druhý slovenský paraplavec v Pajulahti Martin Batka.uviedol v tlačovej správe SPV tréner Martin Sadloň.V aplikovanom stolnom tenise (showdowne) si Timotej Tarkoš po prvom dni držal šance na postup do semifinále, no napokon skončil na siedmom mieste, ktoré si vybojoval po triumfe nad Fínom Tulisalom 2:0 na sety. Celkovo vyhral vo Fínsku tri zápasy z ôsmich.Medailistka z paraplaveckých MS z Madeiry Tatiana Blattnerová v showdowne len naberala skúsenosti, napriek veľkej bojovnosti sa netešila ani z jedného víťazstva.hodnotil za Asociáciu zrakovo postihnutých športovcov jej predseda Peter Ďuroška.Prvú medzinárodnú súťaž absolvoval v paraatletike Miroslav Pienták. V behu na 100 m síce skončil posledný, no v osobnom rekorde 16,25 sekundy. V behu na 400 m dosiahol čas 1:27,41, čo mu v jeho kategórii stačilo na 2. miesto. "Boli to jeho prvé medzinárodné preteky a určite veľká skúsenosť. Máme teraz na čom stavať, trénujeme ďalej," okomentovala jeho výkon trénerka paraatletiky Hajnalka Tóthová.