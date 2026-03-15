Nedela 15. marec 2026
Slovensko získalo v Taliansku 3 bronzy, Čína lídrom medzi medailistami

Na snímke slovenská paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová pózuje s tromi bronzovými medailami na XIV. zimných paralympijských hrách v Cortine d'Ampezzo, 15. marca 2026. Foto: TASR - Michal Svítok

Slovensku priala zjazdovka v Tofane, kde rozšírila svoju medailovú zbierku zo ZPH paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová.

Autor TASR
Miláno/Cortina d'Ampezzo 15. marca (TASR) - Historicky najpočetnejšia výprava Slovenska si na zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo vybojovala tri bronzové kovy a v medailovej bilancii sa umiestnila na 26. mieste. Suverénnym lídrom v počte medailí bola Čína, na najvyššom stupienku sa jej zástupcovia ocitli 15-krát a celkovo nazbierali 44 cenných kokov (15-13-16).

Slovensku priala zjazdovka v Tofane, kde rozšírila svoju medailovú zbierku zo ZPH paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová. Dvadsaťročná reprezentantka získala bronz v zjazde, super-G a slalome, čím navýšila počet celkových cenných kovov zo ZPH na číslo päť. V historických tabuľkách jej patrí štvrtá pozícia s bilanciou jedno zlato (super-G na ZPH 2022) a štyrikrát bronz (slalom na ZPH 2022, ZPH 2026 - zjazd, super-G a slalom). V dvoch disciplínach - obrovský slalom a superkombinácia zaknihovala na ZPH 2026 štvrté miesto.

Na druhej pozícii sa umiestnili USA (13-5-6) s 24 medailami, tretie bolo Rusko (8-1-3) s 12 cennými kovmi. Najúspešnejším športovcom ZPH 2026 sa stal rakúska paraalpská lyžiarka Veronika Aignerová so ziskom štyroch zlatých a jednej striebornej medaily. Spomedzi mužov skončil najvyššie domáci zástupca v paraalpskom lyžovaní Giacomo Bertagnolli, na svojom konte mal dve zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú medailu.

V Miláne a Cortine d'Ampezzo získalo cenný kov rekordných 27 krajín, celkovo sa medailová zbierka rozdávala v 79 disciplínach. Slovensko malo na ZPH 2026 premiérovo zastúpenie vo všetkých športoch, prvýkrát po 20 rokoch však nevystúpilo na najvyšší stupienok.

Konečná medailová bilancia na ZPH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo (po 79 rozhodnutiach):

zlato striebro bronz celkovo

1. Čína 18 12 11 41

2. USA 13 5 6 24

3. Rusko 8 1 3 12

4. Taliansko 7 7 2 16

5. Rakúsko 7 2 4 13

6. Francúzsko 4 4 4 12

7. Ukrajina 3 8 8 19

8. Kanada 3 4 8 15

9. Holandsko 3 3 1 7

10. Švédsko 3 0 4 7

11. Nemecko 2 6 9 17

12. Nórsko 2 4 2 8

13. Kór. republika 2 4 1 7

14. Švajčiarsko 2 2 2 6

15. Španielsko 2 1 1 4

16. Česko 1 4 1 6

17. Bielorusko 1 1 0 2

18. Kazachstan 1 0 1 2

19. Japonsko 0 3 1 4

20. Fínsko 0 2 0 2

21. Austrália 0 1 1 2

21. Poľsko 0 1 1 2

23. Brazília 0 1 0 1

23. V. Británia 0 1 0 1

23. N. Zéland 0 1 0 1

26. SLOVENSKO 0 0 3 0

27. Lotyšsko 0 0 1 1



/vyslaný redaktor TASR Michal Duchovič/
