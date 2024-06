Slovensko zorganizuje budúci rok ME v zápasení

Bratislava 21. júna (TASR) - Slovensko zorganizuje budúci rok majstrovstvá Európy v zápasení. Dejiskom šampionátu bude v termíne od 7. do 13. apríla Bratislava.



Slovenský zápasnícky zväz (SZZ) obdržal tento týždeň oficiálne potvrdenie o organizácii ME 2025. "Je to výsledok niekoľkoročného snaženia sa tímu ľudí u nás na zväze," uviedol pre web SZZ prezident zväzu Ján Karšňák. "Takáto udalosť u nás už nebola vyše 20 rokov, je to naozaj obrovská príležitosť zviditeľniť Slovensko vo svete športu. Tiež sa teším, že naši reprezentanti a reprezentantky budú mať možnosť predstaviť sa pred domácim publikom."



O rok sa tak v Bratislave predstaví kompletná európska zápasnícka špička. Súťažiť sa bude vo voľnom štýle, grécko-rímskom štýle i ženskom zápasení. Na ME sa predstaví vyše tisíc účastníkov z najmenej 30 krajín Európy. Na žinenke nebude chýbať ani elitný slovenský voľnoštýliar a štvornásobný majster Európy Tajmuraz Salkazanov. Dvadsaťosemročný zápasník verí, že piaty kontinentálny titul v sérii vybojuje práve na domácej pôde. "Zápasiť v Bratislave je pre mňa veľká motivácia. Pred fanúšikmi sa chcem predviesť v čo najlepšom svetle a v príprave tomu obetujem všetko," sľúbil Salkazanov, ktorý bude reprezentovať SR aj na OH v Paríži.



Organizátori okrem kvalitného športového zážitku pre fanúšikov sľubujú aj odmenu v podobe ekonomického a propagačného prínosu pre krajinu. "Slovenský fanúšik športu sa má na čo tešiť," dodal Karšňák.