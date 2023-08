Slovenskú 16-ku čaká Turnaj štyroch krajín v nemeckom Füssene

Nominácia SR 16 na Turnaj štyroch krajín vo Füssene (13. - 18. augusta, zdroj: hockeyslovakia.sk)



hráči podľa klubov: Nicolas Imriška, Michal Ondrejčák (obaja BARANI Banská Bystrica), Jakub Floriš, Marko Požgay, Matej Stankoven (všetci HC SLOVAN Bratislava-mládež), Adam Koiš (HOBA Bratislava), Karol Varga (HO HAMIKOVO Hamuliakovo), Samuel Kizák, Ivan Matta (obaja HK Dukla Michalovce-mládež), Roderik Urban (MMHK Nitra), Alexej Kubat, Kristian Rezničák (obaja HK ŠKP Poprad, Juraj Jonas Ďurčo, Filip Kovalčík, Jakub Syrný (všetci HK Dukla Trenčín, Leo Habda (HK Trnava), Tobias Zvolenský (HKM Zvolen), Juraj Rausa (HKM Zvolen-mládež), Kristian Macák (VLCI Žilina-mládež), Dominik Barčák (HC Olomouc/ČR), Timothy Kazda, Šimon Šuranyi (obaja Seacoast Performance Academy/USA)







realizačný tím:



manažér: Lukáš Jurík



hlavný tréner: Michal Blanár



asistent trénera: Michal Macho



asistent trénera: Roman Sýkora



tréner brankárov: Rastislav Staňa



kondičný tréner: Marián Schmied



lekár: Štefan Krnáč



masér: Patrik Hakke







program SR 16 vo Füssene: (časy v SELČ):



streda 16. augusta, 19.30: SLOVENSKO – Švajčiarsko



štvrtok 17. augusta, 16.00: Nemecko - SLOVENSKO



piatok 18. augusta, 11.00: Rakúsko - SLOVENSKO







Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 16 rokov čaká v polovici augusta prvé medzinárodné podujatie v začínajúcej sezóne. Tím trénera Michala Blanára odohrá Turnaj štyroch krajín v nemeckom Füssene.Mladí Slováci odštartujú prípravu na podujatie v nedeľu 13. augusta v Bratislave. V domácich podmienkach stihnú tri tréningové jednotky na ľade a po krátkom výcvikovom tábore sa v utorok presunú do Füssenu. Od stredy do piatka ich čakajú tri zápasy, postupne sa stretnú so Švajčiarmi, Nemcami a Rakúšanmi.uviedol Blanár pre hockeyslovakia.sk.V nominácii na Turnaj štyroch krajín sa nachádza 22 hokejistov výlučne z ročníka 2008. Tréneri zatiaľ neevidujú žiadne ospravedlnenky, nemôžu však počítať s dvojicou hráčov, ktorá je súčasťou kádra reprezentačnej sedemnástky na Turnaji piatich krajín v Chomutove.dodal Blanár.