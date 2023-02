Slovenskú 17-ku čakajú v Deggendorfe tri zápasy s nemeckými rovesníkmi

Nominácia SR 17 na prípravné zápasy s Nemeckom v Deggendorfe:



Hráči podľa klubov: Patrik Kliment, Samuel Plančár (obaja Barani-HŠMH Banská Bystrica), Fabian Andrej Ličko, Andrej Fabuš, Miroslav Šatan (všetci HC Slovan Bratislava), Martin Rudolf Liška, Tomáš Šlank (obaja HO HAMIKOVO Hamuliakovo), Richard Komendát, Adam Beluško, Michal Liščinský (všetci HC Košice), Alexander Milan Sejna (Draci Liptovský Mikuláš), Juraj Gracák (MHA Martin), Pavol Prokopovič (HK Mládež Michalovce), Alan Lenďák (MMHK Nitra/HC Topoľčany), Simon Semančík (HK ŠKP Poprad), Benjamín Varša (HK Spišská Nová Ves), Jakub Harvánek, Ondrej Maruna, Samuel Kupec (všetci HK Dukla Trenčín), Filip Vlčko (HKM Zvolen), Tobias Faith (Jokipojat/Fín.), Alex Miroslav Zálešák (MoDO Hockey/Švéd.), Luka Radivojevič (Örebro HK/Švéd.)



Realizačný tím: manažér - Lukáš Jurík, hlavný tréner - Rastislav Paľov, asistent trénera - Michal Hreus, tréner brankárov - Rastislav Staňa, kondičný tréner - Richard Pinka, vzdelávací proces trénera - Peter Klouda, lekár - MUDr. Momir Vereš, masér - Adam Jarábek



náhradníci: Michal Sedliačik (Barani-HŠMH Banská Bystrica), Bruno Bajza, Samuel Bohoš, Andrej Fabuš, Jakub Mikulec, Thomas Pavel Hurtaj (všetci HC Slovan Bratislava), Branislav Barger, Adam Beluško, Sebastián Bodnár, Martin Kuzár (všetci HC Košice), Matthew Pavlík, Sebastián Sučič (obaja MMHK Nitra), Brian Majerčík, Sebastián Martinko (obaja HK ŠKP Poprad), Nikolas Ptáček (MHKM Skalica), Alex Gašo, Samuel Kupec (obaja HK Dukla Trenčín), Dominik Drapák (HKM Zvolen), Matej Čič (HA Zdena Cígera 21), Michal Valášek, Marko Varga (obaja VLCI Žilina-mládež)



program prípravných stretnutí:



ŠTVRTOK 9. FEBRUÁRA



18.15 Nemecko 1 – Slovensko



PIATOK 10. FEBRUÁRA



15.00 Slovensko – Nemecko 2



SOBOTA 11. FEBRUÁRA



11.00 Nemecko 2 – Slovensko

Bratislava 3. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov absolvujú počas februárovej asociačnej prestávky tri prípravné zápasy s nemeckými rovesníkmi. V Deggendorfe odohrajú od štvrtka 9. februára do soboty 11. februára duely s dvomi domácimi výbermi. Tréner SR "17" Rastislav Paľov povolal do tímu viacero nových tvárí, okrem trojice brankárov aj kvarteto útočníkov.Na poslednú chvíľu však musel riešiť rošády v zadných radoch. Pre zranenie, respektíve chorobu mu krátko pred začiatkom budúcotýždňového kempu vypadli Maxim Petras, Jakub Halama aj Jakub Štrbáň. Ich miesta zastali Andrej Fabuš, Adam Beluško a Samuel Kupec. "," uviedol pre hockeyslovakia.sk Paľov. Spomínanými brankárskymi novicmi z Kaufland Extraligy dorastu sú Patrik Kliment (Banská Bystrica), Alan Lenďák (Nitra) a Benjamín Varša (Spišská Nová Ves).Pôvodne mala SR "17" absolvovať v tomto termíne turnaj s viacerými účastníkmi. Napokon z toho bude prípravný trojzápas s Nemcami, ktorí v doterajšom priebehu sezóny slovenským reprezentantom vyhovovali. V lete na turnaji v Colorade ich zdolali 8:2, v novembri na domácom podujatí v Poprade dokonca 9:0. Na nedávnom Európskom olympijskom festivale mládeže im však prvýkrát v ročníku podľahli výsledkom 5:7. "," pokračoval kouč sedemnástky.Realizačný tím a nominovaní hráči sa zídu v pondelok na zraze v Nitre, kde budú mať k dispozícii len krátku tréningovú záťaž. Následne sa autobusom presunú do nemeckého Deggendorfu. "," dodal Paľov.