Slovenskú 21-tku preverí Francúzsko, Auxt: O kvalite sa nemusíme baviť

Šamorín 23. marca (TASR) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká v rámci marcového programu prípravných zápasov v pondelok 24. marca o 18.30 h duel s rovesníkmi z Francúzska. Cieľom je vyskúšať si hrať v nahustenom programe, ktorý ich čaká aj na júnovom domácom európskom šampionáte a otestovať si aktuálnu formu proti jednému z najlepších tímov "starého kontinentu".



V piatok si reprezentačná 21-tka zmerala sily s Nemeckom (0:1), teraz pricestuje na Štadión Antona Malatinského v Trnave ďalší účastník finálového turnaja. "Schválne sme takto pripravovali marcový zraz, aby sme si vyskúšali tento režim, nastavili našu prácu medzi zápasmi a boli aj v tomto smere pripravení na šampionát. Dôležitá je v tomto krátkom čase hlavne regenerácia hráčov. Potrebujeme, aby boli čo najlepšie pripravení na najbližší zápas. Sústredili sme sa preto na to, aby hráči boli oddýchnutí, zregenerovaní a dobre pripravení na pondelok," vyjadril sa pre oficiálnu webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) asistent trénera SR Mário Auxt.



Francúzi sa opierajú o kvalitnú ofenzívu, ktorú podčiarkli piatkovým triumfom 5:3 nad Anglickom v prípravnom stretnutí. "O kvalite Francúzov sa nemusíme ani baviť. Majú v tejto kategórii široký káder a je v zásade jedno, v akom zložení nastúpia. Naším zámerom je, aby sme hrali s takýmito silnými súpermi, keďže takáto kvalita nás čaká aj na šampionáte. Zápas s Francúzskom bude skutočnou previerkou. Pokiaľ ide o mená a individuálnu kvalitu, tak to bude možno ešte silnejší súper. Z hľadiska systému a spôsobu hry sa Francúzi vyznačujú veľkou variabilitou. Ťažko sa aj na nich pripravuje, keďže vedia flexibilne reagovať na vývoj zápasu. Naším cieľom je, aby sme my ako tím boli proti Francúzom konkurencieschopní a boli schopní eliminovať ich silné stránky, na ktorých je ich hra postavená," zamyslel sa asistent kouča reprezentácie Slovenska.



Francúzsko sa prebojovalo na majstrovstvá Európy ako jeden z tria najlepších tímov z druhých miest. "Musíme byť viac sebavedomí najmä na lopte, vytvoriť si tak viac šancí a dotiahnuť ich do finálnej fázy. V nej sa nesmieme zbytočne splašiť, naopak musíme byť čo najviac presní, aby keď už sa dostaneme do šancí, tak sme ich vedeli premeniť," povedal útočník slovenského tímu Adam Griger.



Stretnutie Slovenska s Francúzskom odvysiela v pondelok 24. marca o 18.30 h v priamom prenose STVR Šport.