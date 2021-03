Slovenskú dvadsiatku čaká posledný kemp v tejto sezóne

Bratislava 31. marca (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká v polovici apríla posledný výcvikový tábor v sezóne 2020/21. V rámci kempu, ktorý sa uskutoční v Piešťanoch, odohrajú juniori dva prípravné zápasy s českými rovesníkmi, informoval web hockeyslovakia.sk.



Tréneri "dvadsiatky" sa pri výbere hráčov do nominácie zamerajú predovšetkým na ročníky 2002 a mladších. Teda tých, ktorí budú tvoriť kostru národného tímu na nasledujúcom šampionáte na prelome rokov 2021 a 2022. MS sa uskutočnia opäť v Kanade.



Trénerský štáb bude v nasledujúcich dňoch sledovať aj priebeh play off Tipos extraligy. Potenciálnych účastníkov aprílového výcvikového tábora s ročníkom narodenia 2002 a mladších, pôsobiacich v extraligových mužstvách, bude v súvislosti s nomináciou do národného tímu kontaktovať až po prípadnom vypadnutí z vyraďovacej fázy.