< sekcia Šport
Slovenskú dvadsiatku skolila črevná viróza, v Chomutove si už nezahrá
Viróza zasiahla viacerých hráčov už v stredajšom prvom zápase proti Česku, Slováci v ňom prehrali 2:10.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Chomutov 28. augusta (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov nenastúpi na zvyšné tri zápasy Turnaja piatich krajín v českom Chomutove proti Švajčiarom, Fínom a Švédom. Dôvodom je črevná viróza, ktorá skolila väčšinu hráčov a takmer celý realizačný tím. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.
Viróza zasiahla viacerých hráčov už v stredajšom prvom zápase proti Česku, Slováci v ňom prehrali 2:10. „Niektorí sa necítili dobre už pred duelom, po ňom sa však ich stav zhoršil. Ochorenie sa rozšírilo medzi ďalších hráčov aj do realizačného tímu. Nebolo isté, či by sme vedeli poskladať dostatočný počet hráčov na regulárne zápasy, preto sme sa po dohode s organizátormi turnaja a na odporúčanie hlavného lekára rozhodli na turnaji skončiť. Ide len o prípravné stretnutia, preto netreba ísť na hranu. Zbytočne by sme vyčerpávali hráčov pred štartom klubovej sezóny a pri oslabenom organizme by hrozili aj zranenia,“ uviedol manažér reprezentácie do 20 rokov Tomáš Pšenka.
Reprezentanti do 20 rokov sa tak v priebehu štvrtka presunú naspäť na Slovensko, aby eliminovali rozšírenie nákazy medzi ostatných účastníkov turnaja.
Viróza zasiahla viacerých hráčov už v stredajšom prvom zápase proti Česku, Slováci v ňom prehrali 2:10. „Niektorí sa necítili dobre už pred duelom, po ňom sa však ich stav zhoršil. Ochorenie sa rozšírilo medzi ďalších hráčov aj do realizačného tímu. Nebolo isté, či by sme vedeli poskladať dostatočný počet hráčov na regulárne zápasy, preto sme sa po dohode s organizátormi turnaja a na odporúčanie hlavného lekára rozhodli na turnaji skončiť. Ide len o prípravné stretnutia, preto netreba ísť na hranu. Zbytočne by sme vyčerpávali hráčov pred štartom klubovej sezóny a pri oslabenom organizme by hrozili aj zranenia,“ uviedol manažér reprezentácie do 20 rokov Tomáš Pšenka.
Reprezentanti do 20 rokov sa tak v priebehu štvrtka presunú naspäť na Slovensko, aby eliminovali rozšírenie nákazy medzi ostatných účastníkov turnaja.