< sekcia Šport
Slovenskú futsalovú reprezentáciu povedie Richard Bačo
Päťdesiatpäťročný kormidelník extraligového klubu Podpor Pohyb Košice viedol národný tím už v roku 2010. Vo funkcii hlavného trénera vystriedal Mariána Berkyho, ktorý skončil po desiatich rokoch
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 13. novembra (TASR) - Slovenskú futsalovú reprezentáciu povedie staronový hlavný tréner Richard Bačo. Na svojom zasadnutí ho jednohlasne schválil do funkcie Výkonný výbor Slovenského futsalu. Skúsený odborník podpísal zmluvu na dva roky, ktoré zodpovedajú kvalifikačnému cyklu smerom k MS 2028. Informovala o tom webstránka Slovenského futsalu.
Päťdesiatpäťročný kormidelník extraligového klubu Podpor Pohyb Košice viedol národný tím už v roku 2010. Vo funkcii hlavného trénera vystriedal Mariána Berkyho, ktorý skončil po desiatich rokoch. Bačo bol jeho asistentom a predtým pôsobil aj pri mládežníckych reprezentačných výberoch do 19, 21 i 23 rokov. „Byť zvolený za reprezentačného trénera Slovenska je pre mňa obrovská česť a zároveň veľká výzva. Mám v sebe rešpekt, pokoru, ale aj veľké odhodlanie. Reprezentácia je pre mňa niečo výnimočné, najvyššia možná méta, no zároveň priestor, kde musí byť každé rozhodnutie podložené prácou, vierou a charakterom,“ uviedol pre futsalslovakia.sk po svojom menovaní Richard Bačo.
Podľa jeho slov bude kľúčovým cieľom nasledujúceho obdobia postupná prestavba tímu, omladenie kádra a vytvorenie reprezentácie s jasnou identitou a pevnými hodnotami. „Čaká nás dvojročný cyklus, počas ktorého chceme reprezentáciu prebudovať, omladiť a stabilizovať. Hlavným cieľom je pripraviť sa na boj o miestenku na majstrovstvá sveta. Verím, že keď budeme pracovať spoločne ako jeden tím a jedna futsalová rodina, dokážeme posunúť slovenský futsal o krok ďalej,“ dodal nový reprezentačný tréner.
Predseda Slovenského futsalu Norbert Sališ rozhodnutie výkonného výboru privítal: „Som skutočne rád, že sa reprezentácie ujíma človek so skúsenosťami, rešpektom a prirodzenou autoritou. Richard Bačo dlhodobo patrí medzi uznávaných odborníkov v našom futsale, pozná prostredie aj hráčov a verím, že pod jeho vedením sa slovenský futsal posunie vpred nielen výsledkovo, ale aj herne a hodnotovo.“
Päťdesiatpäťročný kormidelník extraligového klubu Podpor Pohyb Košice viedol národný tím už v roku 2010. Vo funkcii hlavného trénera vystriedal Mariána Berkyho, ktorý skončil po desiatich rokoch. Bačo bol jeho asistentom a predtým pôsobil aj pri mládežníckych reprezentačných výberoch do 19, 21 i 23 rokov. „Byť zvolený za reprezentačného trénera Slovenska je pre mňa obrovská česť a zároveň veľká výzva. Mám v sebe rešpekt, pokoru, ale aj veľké odhodlanie. Reprezentácia je pre mňa niečo výnimočné, najvyššia možná méta, no zároveň priestor, kde musí byť každé rozhodnutie podložené prácou, vierou a charakterom,“ uviedol pre futsalslovakia.sk po svojom menovaní Richard Bačo.
Podľa jeho slov bude kľúčovým cieľom nasledujúceho obdobia postupná prestavba tímu, omladenie kádra a vytvorenie reprezentácie s jasnou identitou a pevnými hodnotami. „Čaká nás dvojročný cyklus, počas ktorého chceme reprezentáciu prebudovať, omladiť a stabilizovať. Hlavným cieľom je pripraviť sa na boj o miestenku na majstrovstvá sveta. Verím, že keď budeme pracovať spoločne ako jeden tím a jedna futsalová rodina, dokážeme posunúť slovenský futsal o krok ďalej,“ dodal nový reprezentačný tréner.
Predseda Slovenského futsalu Norbert Sališ rozhodnutie výkonného výboru privítal: „Som skutočne rád, že sa reprezentácie ujíma človek so skúsenosťami, rešpektom a prirodzenou autoritou. Richard Bačo dlhodobo patrí medzi uznávaných odborníkov v našom futsale, pozná prostredie aj hráčov a verím, že pod jeho vedením sa slovenský futsal posunie vpred nielen výsledkovo, ale aj herne a hodnotovo.“