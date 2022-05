Slovenskú reprezentáciu do 18 rokov čaká v Nitre úvodný kemp

Nitra 20. mája (TASR) - Nové mužstvo slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov čaká úvodný kemp. Tréner Tibor Tartaľ poslal pozvánku 44 hráčom (roč. nar. 2005 a mladší), ktorí sa budú pripravovať v Nitre od 22. do 24. mája.



Mladí Slováci si na aprílovom turnaji A-skupiny I. divízie MS v Piešťanoch zabezpečili účasť v elitnej kategórii. "Potrebujeme si pozrieť najmä hokejistov, ktorí nastupujú v zahraničí, a hráčov, ktorých sme nemali toľko na očiach. Našou hlavnou úlohou bude vybrať čo najlepší tím na letný Hlinka Gretzky Cup a zároveň sa budeme obzerať po hráčoch do projektu osemnástky," informoval Tartaľ podľa serveru hockeyslovakia.sk.



Menoslov 44 pozvaných hráčov nezahŕňa všetkých adeptov na reprezentačný dres. "Niektorí hokejisti si dorábajú maturity, končia letnú prípravu a podobne. Nevidím v tom však veľký problém. V júni v rámci ďalšieho kempu chceme dať príležitosť rovnako 44 chlapcom. Potrebujeme, aby sme sa s nimi zoznámili a oni s nami tiež. Pre hráčov budú pripravené modelované zápasy a takisto sa zameriame na tréningy zručností," dodal Tartaľ.