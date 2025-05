Štokholm 20. mája (TASR) - Slovenskú reprezentáciu do 20 rokov povedie Peter Frühauf. Po skončení posledného zápasu Slovákov na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme o tom informoval prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.



Štyridsaťdvaročný tréner pôsobil po skončení aktívnej kariéry ako asistent v Dukle Trenčín a od roku 2022 aj v reprezentácii. Svoju stáž začal práve v dvadsiatke. „Myslím, že už to môžem oznámiť, aj keď neviem, či to už potvrdil výkonný výbor. Ale Peťo Frühauf bude jednak ďalej pôsobiť aj pri reprezentácii ako asistent, ale dostane novú úlohu a to ako tréner našej reprezentácie do 20 rokov,“ uviedol Šatan.



Frühauf na tomto poste vystrieda Ivana Feneša, ten viedol mladých Slovákov od sezóny 2021/2022.









/vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/