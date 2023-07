Slovenský basketbalista Pavelka posilnil litovský Šiauliai

Šiauliai 23. júla (TASR) – Slovenský basketbalista Tomáš Pavelka mení pred sezónou 2023/2024 klubovú adresu, z estónskeho Tartu Ülikool sa sťahuje do litovského BC Šiaulai. Dvadsaťdvaročný reprezentačný pivot podpísal so svojim novým zamestnávateľom ročný kontrakt.



Pavelka si tak vo svojej profesionálnej kariére vyskúša ďalšiu európsku súťaž. "Tomáš je vysoký hráč s veľkým potenciálom. V predchádzajúcom ročníku odviedol skvelú robotu pri bránení súperov pod košom a urobil značný progres. V ofenzíve vie efektívne zakončovať a dá nám možnosti, ktoré ostatní vysokí hráči v tíme nemajú," vyjadril sa tréner Nikolajs Mazurs pre oficiálnu klubovú webstránku.



Slovenský reprezentant patril v sezóne 2022/2023 k najlepším hráčom estónskej ligy, s Tartu získal ligové striebro. V spoločnej lotyšsko-estónskej lige mal priemer 12,2 bodu, 9,4 doskoku, 1,3 asistencie a 2,6 bloku na zápas. V tejto súťaži vybojoval Pavelka so spoluhráčmi bronz. Aktuálne je 22-ročný pivot vo výbere trénera Aramisa Nagliča na tretiu fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025.