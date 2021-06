Slovenský basketbalový reprezentant Rožánek posilnil český Kolín

Kolín 12. júna (TASR) - Slovenský basketbalista Róbert Rožánek sa stal posilou českého klubu BC Geosan Kolín. Dvadsaťpäťročný rozohrávač podpísal s účastníkom najvyššej súťaže dvojročný kontrakt s ročnou opciou.



Pre Rožánka to bude prvý zahraničný angažmán v jeho doterajšej basketbalovej kariére. Odchovanec Žiliny v slovenskej najvyššej súťaži pôsobil aj v Nitre a Lučenci. V drese "Novohradčanov“ odohral predchádzajúci súťažný ročník, v 41 zápasoch si priemerne zapisoval na svoje konto 14,7 bodu, 3,7 doskoku, 3,8 asistencie a 1,3 zisku. Rožánek sa vďaka týmto číslom dostal do slovenského All Star tímu po základnej časti Niké Slovenskej basketbalovej ligy.