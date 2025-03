Slovenský biatlonista Borguľa získal striebro v šprinte

MS juniorov a kadetov vo švédskom Östersunde



šprint juniorov na 10 km:



1. Haavard Tosterud (Nór.) 26:33,6 min (0), 2. Jakub BORGUĽA (SR) +33,4 (0), 3. Petr Hák (ČR) +37,4 (0), ... 11. Artur ISCHAKOV +1:18,7 (1), 20. Martin MAŤKO +1:49,1 (1), 29. Šimon ADAMOV (všetci SR) +2:12,8 (2)







šprint junioriek na 7,5 km:



1. Anna Andexerová (Rak.) 22:22,0 min (1), 2. Sara Anderssonová (Švéd.) +8,9 (1), 3. Amandine Menginová (Fr.) +30,7 (1), ... 23. Sára PACEROVÁ +2:31,4 (1), 31. Tamara MOLENTOVÁ +2:57,6 (2), 64. Veronika MICHALECHOVÁ +4:57,4 (3), 71. Ema ZVAROVÁ (všetky SR) +5:36,3 (2)



Östersund 2. marca (TASR) - Slovenský biatlonista Jakub Borguľa získal striebornú medailu v rýchlostných pretekoch na majstrovstvách sveta juniorov a kadetov vo švédskom Östersunde. Dvadsaťročný junior predviedol čistú streľbu a v cieli mal manko 33,4 sekúnd na víťaza Haavarda Tosteruda z Nórska. Pódium doplnil Čech Petr Hák, ktorý trafil rovnako všetkých desať terčov a na Borguľu stratil štyri sekundy.Pre slovenského reprezentanta je to už piata medaila z mládežníckych majstrovstiev sveta. V roku 2022 v americkom Soldier Hollow získal zlato v stíhačke a dve striebra za šprint a vytrvalostné preteky. O rok neskôr pridal titul kadetského šampióna vo vytrvalostných pretekoch.Borguľa odštartoval do nedeľňajších pretekov s číslom 28 a od úvodu sa držal na čele. Po čistej ležke sa zaradil priebežne na tretie miesto, no v úvodnom kole nešiel na doraz a rýchlosť si nechal do druhej polovice pretekov. Stojku zvládol taktiež bezchybne a vybehol z nej s mankom šesť sekúnd na Háka. Na poslednom medzičase však už bol tesne pred českým reprezentantom a v cieli sa radoval z priebežnej prvej priečky. Ďalší adepti na medaily však štartovali s vyššími číslami a tak musel tŕpnuť, ako nakoniec skončí.Nemec Leonhard Pfund aj Nór Sivert Gerhardsen mali po stojke náskok 11 sekúnd, no v cieli boli o 13 s pomalší ako Slovák a Kasper Kalkenberg i Francúz Axel Garnier si medailu odpálili chybami na strelnici. Borguľu tak zdolal iba Tosterud, ktorý trafil rovnako všetkých desať terčov, ale bol jednoznačne najrýchlejší na bežkách.Slovenský úspech podčiarkol jedenástym miestom Artur Ischakov, ktorý spravil jednu chybu na strelnici a mal manko 1:18,7 minúty na víťaza. Martin Maťko skončil na 20. priečke s jednou chybou a stratou 1:49,1 min a Šimon Adamov obsadil s dvoma minutými terčmi 29. pozíciu (+2:12,8 min).Medzi ženami triumfovala Anna Andexerová z Rakúska s jednou chybou a časom 22:22,0 minúty pred Švédkou Sarou Anderssonovou (+8,9 s) a Francúzkou Amandine Menginovou (+30,7). Zo Sloveniek bola najvyššie Sára Pacerová s mankom 2:31,4 min.