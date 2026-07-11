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Slovenský brankár Kukučka mieri z Norimbergu na hosťovanie do Jablonca
Kukučka odštartoval kariéru medzi mužmi v AS Trenčín, kde sa už ako 19-ročný stal stabilným členom základnej zostavy a v najvyššej slovenskej súťaži pôsobil štyri sezóny.
Autor TASR
Jablonec 10. júla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Michal Kukučka bude v novej sezóne pôsobiť v českom prvoligovom FK Jablonec. Dvadsaťštyriročný gólman prichádza z nemeckého Norimbergu na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup.
Kukučka odštartoval kariéru medzi mužmi v AS Trenčín, kde sa už ako 19-ročný stal stabilným členom základnej zostavy a v najvyššej slovenskej súťaži pôsobil štyri sezóny. Následne prestúpil do Norimbergu, odkiaľ zamieril aj na hosťovanie do slovinského FC Koper. Pred začiatkom letnej prípravy sa pripojil k Jabloncu so súhlasom materského klubu a nastúpil v prípravných zápasoch proti Vlašimi a Mladej Boleslavi, v ktorých odchytal spolu 90 minút a inkasoval jeden gól.
„Michal Kukučka je brankár s výbornými fyzickými parametrami, kvalitnou technikou chytania aj hrou nohami. Prichádza zabojovať o miesto v tíme a zvýšiť konkurenciu na brankárskom poste,“ uviedol športový riaditeľ FK Jablonec Zdeněk Koukal pre oficiálny web českého klubu.
Kukučka odštartoval kariéru medzi mužmi v AS Trenčín, kde sa už ako 19-ročný stal stabilným členom základnej zostavy a v najvyššej slovenskej súťaži pôsobil štyri sezóny. Následne prestúpil do Norimbergu, odkiaľ zamieril aj na hosťovanie do slovinského FC Koper. Pred začiatkom letnej prípravy sa pripojil k Jabloncu so súhlasom materského klubu a nastúpil v prípravných zápasoch proti Vlašimi a Mladej Boleslavi, v ktorých odchytal spolu 90 minút a inkasoval jeden gól.
„Michal Kukučka je brankár s výbornými fyzickými parametrami, kvalitnou technikou chytania aj hrou nohami. Prichádza zabojovať o miesto v tíme a zvýšiť konkurenciu na brankárskom poste,“ uviedol športový riaditeľ FK Jablonec Zdeněk Koukal pre oficiálny web českého klubu.