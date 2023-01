Slovenský cyklista Erik Baška ukončil kariéru

Bratislava 31. januára (TASR) - Slovenský cyklista Erik Baška ukončil vo veku 29 rokov svoju kariéru. V utorok o tom informovala televízia TA3. Majster Európy v kategórii do 23 rokov z roku 2015 pôsobil v uplynulej sezóne v Dukle Banská Bystrica, predtým počas šiestich rokov jazdil s Petrom Saganom vo World Tour.



Naposledy sa Baška predstavil na ME v Mníchove, augustové preteky však nedokončil. "Pre mňa boli posledné dva roky kariéry asi najťažšie. Od prekonania ochorenia Covid-19 som mal rôzne zdravotné problémy," uviedol Baška.



To chcel ešte oddialiť, ale po ME sa definitívne rozhodol: "Chcel som tomu dať ešte šancu a vidieť, či sa to bude ešte zlepšovať, alebo nie. Skúšal som, trápil som sa, ale už žiaden efekt z toho nebol," dodal.



Baška svoje najväčšie úspechy dosiahol po boku bratov Saganovcov vo World Tour tímoch Tinkoff a Bora-hansgrohe. V roku 2016 triumfoval na podujatí Handzam Classic.