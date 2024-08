VIDEO: Slovenský dom si pripomenul odkaz Bukovského, zakladateľa MMM

Paríž 9. augusta (TASR) - Zástupcovia Paríža, Košíc a poprední atletickí hostia sa v piatok na prebiehajúcich OH stretli v slovenskom dome, kde si pripomenuli sté výročie založenia Medzinárodného maratónu mieru. Ten vznikol na základe iniciatívy slovenského novinára a podnikateľa Vojtecha Bukovského, ktorého inšpiroval práve maratón na parížskych hrách v roku 1924.



Bukovský sa zúčastnil na olympijských hrách ako dopisovateľ maďarského denníka Kassai Napló. Po návrate z Francúzska inicioval vznik najstaršieho maratónu na svete, ktorého úvodná edícia sa uskutočnila 28. októbra 1924. "Maratónsky príbeh je silný a pre Košičanov naozaj vzácny. Nie je Košičan, ktorý by nepoznal maratón, nie je Košičan, ktorý by nebol na trati a nepovzbudzoval," povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček pre TASR. Túto disciplínu sa chystá navštíviť osobne aj na prebiehajúcich hrách - v sobotu je na programe maratón mužov a v nedeľu pretekajú ženy. "Vychutnať si maratón v inej krajine a na olympiáde zvlášť je jednoducho niečo, čo treba vidieť. Pokiaľ tu človek je, treba to zažiť," dodal Polaček. Medzi hosťami v slovenskom dome Maison Slovaque boli aj Kipchoge Keino, Tegla Loroupeová či prezident prezident Európskej atletiky (EA) Dobromir Karamarinov. Keino je bývalý bežec na stredné a dlhé trate a dvojnásoný olympijský víťaz z Mexika (1968) a Mníchova (1972). Loroupeová vyhrala všetky veľké svetové maratóny a v roku 1997 získala v Košiciach titul majsterky sveta v polmaratóne.







Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba pripomenul, že OH 1924 boli zároveň prvé, kde štartovali Slováci pod spoločnou československou vlajkou. "Bol to veľmi symbolický akt, ktorý si pripomíname spoločne s českým olympijským výborom a myslím si, že oba výbory sú na to hrdé," povedal Liba. Na prebiehajúcich OH majú prvýkrát možnosť bežať aj amatérski bežci, medzi ktorými sú aj Slováci. Traja z nich si symbolicky prevzali štartové čísla práve v slovenskom dome. "Prvýkrát sa stane to, že sa na tej istej trati tesne po dobehnutí mužského maratónu pobeží aj tzv. verejný maratón, kde budú mať zastúpenie aj niekoľkí Slováci. Tí už pred olympijskými hrami kontaktovali SOŠV a hrdo sa hlásili k tomu, že získali miestenku a štartované číslo na tento 'všeľudový' maratón," priblížil Liba.



Piatkovú slávnosť považoval dlhodobo za nevyhnutnú riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru (MMM) Branislav Koniar. Pri príležitosti stého výročia od úvodného ročníka chystajú tento rok organizátori vydanie knihy, film, pamätnú mincu či poštovú známku. "Slávnosť nemohla nevzniknúť. Keď čítate naše dejiny, tak je to jasné. Bolo to jasné už v januári, že tu jednoducho musíme byť a kráčať v stopách Bukovského. Jeho odkaz je tak silný, že nebyť tu by bola hanba. Sme radi, že sme našli spoločnú reč so slovenským olympijským a športovým výborom a mestom Košice a že hostia, ktorí dnes prišli, boli skutočne ozdobou tohto dňa," zhodnotil Koniar.