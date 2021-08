Slovenský dvojkajak Baláž, Botek do semifinále K2 na 1000 m

Tokio 4. augusta (TASR) - Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Adam Botek sa na OH 2020 v Tokiu prebojoval do štvrtkového semifinále K2 na 1000 m. Vicemajstri Európy z Poznane skončili v druhom štvrťfinále druhí so stratou necelej sekundy na austrálsky tandem Riley Fitzsimmons, Jordan Wood.



V silne obsadenej úvodnej rozjazde obsadili Baláž s Botekom tretiu priečku za ďalšou austrálskou dvojicou Thomas Green, Jean van der Westhuyzen a nemeckými majstrami sveta Maxom Hoffom a Jacobom Schopfom. Prvé dve lode sa kvalifikovali priamo do semifinále. Vo štvrťfinále si Baláž s Botekom od úvodných metrov strážili postupovú priečku. V tomto roku dosiahli medailové umiestnenie na oboch vrcholných podujatiach, na ktorých štartovali. V úvodnom kole Svetového pohára v Szegede finišovali tretí a aj v Tokiu patria ku kandidátom na cenné kovy.





"Odviedli sme svoju robotu a postúpili do semifinále. Vo štvrtok nás čaká nový deň. Rozjazda nebola zlá, predviedli sme svoj štandard. Austrálčania išli veľmi dobre, vytvorili olympijský rekord a zdolali aj Nemcov. V semifinále musíme ísť od začiatku naplno a snažiť sa vytvoriť si náskok pred našimi súpermi, aby sme do cieľa prišli na postupovej priečke," uviedol Baláž pre RTVS.



Botekovi neprekážalo, že s Botekom museli absolvovať aj štvrtfinále. "Konečne sme si mohli vyskúšať aj vietor do chrbta. Som rád, že sme si dali dve jazdy, Musíme teraz zregenerovať a dobre sa pripraviť na štvrtok, keď je na programe semifinále aj finále."



Slovenský dvojkajak Baláž, Botek do štvrťfinále K2 na 1000 m

Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Adam Botek postúpil na OH 2020 v Tokiu do štvrťfinále K2 na 1000 m. V úvodnej rozjazde finišoval tretí za austrálskym tandemom Thomas Green, Jean van der Westhuyzen a nemeckými majstrami sveta Maxom Hoffom a Jacobom Schopfom.



Prvé dve lode sa kvalifikovali priamo do semifinále. Baláž s Botekom mali výborný štart a po polovici trate figuroavli na čele. Na druhej päťstovke sa však pred vicemajstrov Európy z Poznane dostali Austrálčania i Nemci. Slováci záver vypustili, za víťazmi zaostali o vyše päť sekúnd.