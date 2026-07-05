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Slovenský dvojkajak Bartolčič, Gavlider získal striebro na MS

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Na archívnej snímke Alex Gavlider. Foto: TASR

V A-finále juniorskej kategórie finišoval na druhom mieste so stratou 0,19 s na portugalský tandem Jose Matos, Martim Conceicao.

Autor TASR
,aktualizované 
Halifax 5. júla (TASR) - Slovenský dvojkajak v zložení Jakub Bartolčič, Alex Gavlider získal na MSJ a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe striebornú medailu v K2 na 500 m. V A-finále juniorskej kategórie finišoval na druhom mieste so stratou 0,19 s na portugalský tandem Jose Matos, Martim Conceicao. V K1 na 200 m vybojoval Gavlider v piatok zlato.

Celkovo slovenskí rýchlostní kanoisti vylovili v Halifaxe už štyri cenné kovy, z toho tri najjagavejšieho lesku. Štvorkajak do 23 rokov v zostave Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Bianka Sidová, Hana Gavorová triumfoval v K4 na 500 m a obhájil titul z vlaňajšieho svetového šampionátu v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho. Sidová vystúpila na najvyšší stupienok aj v K1 na 500 m.

MSJ a do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v Halifaxe

juniori - A-finále K2 na 500 m:

1. Jose Matos, Martim Conceicao (Portug.) 1:31,54, 2. Jakub BARTOLČIČ, Alex GAVLIDER (SR) +0,19 s, 3. David Cosmos, Diego Feijoo (Šp.) +0,45
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