Slovenský dvor v Slovinsku, priaznivci zabrali Krajansku Goru

Kranjska Gora 15. februára (TASR) - Zo Slovenska to mali čosi ďalej ako do Mariboru, ale fanúšikovia Petry Vlhovej zaplavili aj náhradné dejisko Svetového pohára alpských lyžiarok. Ich vlajky a povzbudzovanie dominovali nielen v cieľových priestoroch, ale aj v osade Podkoren v samospráve Kranjskej Gory, kde sa nachádza súťažný svah.



Slováci prúdili ulicami a zhromaždili sa pred hotelom šéfa Vlhovej fanklubu Miroslava Ledeckého. Ten ich pri varení guľášu neprivítal v "Slovenskom dome", ako plánoval v Maribore, ale na "Slovenskom dvore", kde vyhrávala aj ľudová hudba JAS ako autor pesničky o slovenskej lyžiarke.



Dav mali problém obísť aj domáci obyvatelia autami. "Nemôžu prejsť cez cestu, ale nech vedia, čo sú fanúšikovia a čo sú úspechy. Podujatie sa presunulo z Mariboru do Kranjskej Gory, vyrobilo nám to počas týždňa neskutočný stres. Teraz však mám zadosťučinenie, že sa nám to podarilo tak, ako sme ani neočakávali," povedal Ledecký. Odhadoval približne tisícku priaznivcov, no počet bol pravdepodobne ešte vyšší. Napriek tomu, že niektorí fanúšikovia, ktorí sa chystali do Mariboru, nemohli doraziť do Kranjskej Gory: "Z cestovnej kancelárie vypravili sedem autobusov. Malo prísť viac ľudí, ale mnohí mi povedali, že si nemôžu dovoliť cestu, že je ďaleko presúvať sa naspäť do Mariboru. My sme si poobjednávali hotely hodinu po tom, ako sa rozhodlo o zmene miesta. Väčšina v Kranjskej Gore, my priamo v dedinke Podkoren, lebo tu sú preteky."



Ledeckého sklamal jedine nedostatok možností v miestnych hoteloch či reštauráciách: "Keď nadávame na náš cestový ruch, treba sa prísť učiť sem, ako sa to nedá. Všetko je pozatvárané, pripadá mi, ako keby to bolo nasilu, pritom v marci sa tu koná SP mužov. Myslím si, že sa toho mali zhostiť trocha lepšie, ale to už je ich problém. My to neriešime, sme v plnej zostave. To, čo sme sľúbili v Maribore, sme splnili aj tu. Nesplnili sme akurát jedno, že začneme variť guľáš o štvrtej ráno, začali sme už o polnoci."



O atmosfére sa pred sobotným obrovským slalomom dozvedela aj Vlhová. "Mamina mi poslala video, hovorila som jej, nech mi pošle, ako to tam žije. Tiež by som tam chcela byť, veď prišli kvôli mne, ale nedá sa všetko. Necítim tlak, ale je to trošku zodpovednosť, človek chce podať čo najlepšie výkony, keď je tu toľko ľudí," povedala Vlhová. Pomenovanie "Krajanska Gora", ktoré sa v týždni prikradlo do rozhlasového éteru, vďaka nim pôsobí veľmi trefne.