Praha 20. novembra (TASR) - Slovenský džudista Alex Barto ukončil svoje účinkovanie na ME v Prahe prehrou v druhom kole kategórie do 81 kg. V piatok podľahol tureckému reprezentantovi Muhammedovi Kocovi.



Barto bol jediným slovenským zástupcom, ktorý v piatok zasiahol do súťažného diania. ME potrvajú do soboty, zo Slovákov sa ešte predstavia Milan Randl, Peter Žilka (obaja -90kg) a Márius Fízeľ (+100kg).