Slovenský džudista Fízeľ je v Záhrebe jeden duel od medaily

Záhreb 27. apríla (TASR) - Slovenský džudista Márius Fízeľ postúpil v sobotu na ME v Záhrebe do semifinále a je jeden úspešný duel od zisku medaily v kategórii nad 100 kg. Jeho najbližším protivníkom bude pod neutrálnou vlajkou štartujúci Rus Inal Tasojev. Súboje o cenné kovy sú na programe od 17.00 h.



Fízeľa nasadili priamo do osemfinále, v ktorom si poradil s Rumunom Vladutom Simionescuom na ippon. Vo štvrťfinále narazil na Holanďana Jelleho Snippeho a zápas bol reprízou súboja o bronz z predchádzajúceho európskeho šampionátu v Montpellieri. Slovenskému džudistovi odveta vyšla, keď zvíťazil na ippon, pričom v zápase mal na konte aj wazaari. Minimálne tak už zopakuje 5. miesto z predchádzajúcich ME.



Peter Žilka si v kategórii do 90 kg pripísal jeden úspešný duel, keď v osemfinále zdolal Bulhara Ivajla Ivanova na ippon. Vo štvrťfinále následne podľahol Francúzovi Lorisovi Tassierovi na wazaari.