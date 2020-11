Slovenský džudista Žilka ukončil svoje účinkovanie na ME prehrou

Praha 21. novembra (TASR) - Slovenský džudista Peter Žilka ukončil svoje účinkovanie na ME v Prahe prehrou so Srbom Nemanjom Majdovom v druhom kole kategórie do 90 kg. Ani cez prvú prekážku nedokázali prejsť ďalší dvaja Slováci. Nad sily Milana Randla (-90 kg) bol Estónec Klen Kristofer Kaljulaid, Márius Fízeľ rovnako v 1. kole kategórie nad 100 kg nestačil na Holanďana Jura Spijkersa.