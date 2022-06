Slovenský futbalista Bénes bude pôsobiť v druholigovom Hamburgeri SV

Hamburg 22. júna (TASR) - Slovenský futbalista László Bénes bude v novej sezóne pôsobiť v tíme druhej najvyššej nemeckej súťaže Hamburger SV. S vedením klubu podpísal štvorročnú zmluvu, v stredu už mal trénovať s novými spoluhráčmi.



Dvadsaťštyriročný stredopoliar nastúpil v sezóne 2021/2022 za Borussiu Mönchengladbach do 13 zápasov. V novom pôsobisku by mal nahradiť 29-ročného Sonnyho Kittela, ktorý mieri do zámorskej MLS. Hamburg obsadil v uplynulej sezóne 2. bundesligy tretie miesto a postúpil do baráže. V nej neuspel proti Herthe Berlín (1:0, 0:2).



"Podpis Lászlóa dokonale zapadá do našej prestupovej stratégie. Napriek mladému veku už nazbieral dostatok skúseností. Chceme, aby sa posunul ďalej a pomohol nášmu tímu k dosiahnutiu cieľov v novej sezóne. Mal by byť platný svojou technickou zručnosťou a pri štandardných situáciách," povedal člen predstavenstva Jonas Boldt.