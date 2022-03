Slovenský futbalový zväz odmieta hrať s Rusmi a Bielorusmi

Bratislava 1. marca (TASR) - Slovenský futbalový zväz sa pripojil k iniciatíve Poľského futbalového zväzu (PZPN) a na jej základe odmieta hrať medzištátne zápasy na akejkoľvek úrovni s tímami Ruska a Bieloruska. SFZ týmto spôsobom reaguje na ruskú inváziu na území Ukrajiny.



"V súčasnej dobe, kedy sme svedkami brutálnej vojny na Ukrajine, nepovažujeme za možné, aby slovenská reprezentácia na akejkoľvek úrovni v najbližších mesiacoch nastúpila proti tímom Ruska a Bieloruska, bez ohľadu na názov, pod ktorým by prípadne nastupovali. Plne sa stotožňujeme s rozhodnutiami FIFA a UEFA, ktoré prijali v pondelok 28. februára," uvádza sa v stanovisku SFZ.



Strešný orgán slovenského futbalu zároveň vyjadruje solidaritu s ukrajinskou futbalovou rodinou a všetkými občanmi Ukrajiny a ponúka Ukrajinskému futbalovému zväzu pomoc vo všetkom, v čom bude vedieť pomôcť.



"Zároveň chceme zdôrazniť, že Slovensko nedosiahlo v kvalifikácii MS 2022 také výsledky, ktoré by ho oprávňovali za normálnych okolností ďalej bojovať o postup na záverečný turnaj. Preto si nechceme robiť žiaden automatický nárok na dodatočné zaradenie do baráže a budeme plne rešpektovať akékoľvek rozhodnutie FIFA a UEFA v tejto veci," informoval SFZ.