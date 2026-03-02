< sekcia Šport
Slovenský hokej má nového maskota – škriatka Tatríka
Prvýkrát sa maskot Tatrík ukáže slovenským fanúšikom v polovici apríla na začiatku prípravy reprezentácie pred majstrovstvami sveta.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Slovenský hokej má nového maskota. Medveďa Macejka, ktorý spríjemňoval chvíle hokejovým fanúšikom od domácich majstrovstiev sveta v roku 2019, nahradí škriatok Tatrík.
Podľa webstránky hockeyslovakia.sk sa Tatrík „zrodil vysoko v Tatrách z horskej rosy a popraškov snehu“ a „najviac mu učarovalo, keď videl deti z tatranského okolia na zamrznutých plesách hrať hokej“. „Z borovicového konára si vyčaroval hokejku, na škriatkovské topánočky si pripevnil natenko vybrúsený horský kameň a od svitu do mrku sa šmýkal po zamrznutej hladine,“ charakterizoval magického škriatka web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). „Rozhodol sa, že radosť z hokeja dožičí mnohým deťom i dospelým po celej krajine. Zamŕzal vodnaté plochy, aby sa na nich mohol hrať hokej. Roky sa skrýval a potichu sa prizeral detskej i fanúšikovskej radosti z hokeja, ktorou oplýval a dodnes oplýva celý národ. Napokon nastal čas, aby nezostal len tajomstvom Tatier a ukázal sa celému Slovensku.“
„Veríme, že príchodom maskota Tatríka potešíme široké spektrum fanúšikov slovenského hokeja. Chceme ho priblížiť najmä mladšej generácii, preto sme si vybrali motív magického tatranského škriatka, ktorý rád – rovnako ako deti v rannom či tínedžerskom veku – robí šibalstvá. Tatrík má povahu beťára, podľa toho sa bude aj správať na hokejových štadiónoch. Veríme, že jeho príbeh i charakter bude príjemným spestrením hokejových zápasov a obľúbia si ho všetky fanúšikovské skupiny slovenského hokeja,“ povedal na margo vzniku nového maskota riaditeľ Marketingu SZĽH Miloš Lalka.
Prvýkrát sa maskot Tatrík ukáže slovenským fanúšikom v polovici apríla na začiatku prípravy reprezentácie pred majstrovstvami sveta.
