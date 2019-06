Slovenský hokej povedie Miroslav Šatan

Profil nového prezidenta SZĽH Miroslava Šatana



hráčska kariéra:



dátum a miesto narodenia: 22. október 1974 Topoľčany



kluby: VTJ Topoľčany, Dukla Trenčín, Cape Breton Oilers (AHL), Detroit Vipers (IHL), San Diego Gulls (IHL), Edmonton Oilers, Buffalo Sabres, New York Islanders, Pittsburgh Penguins, Wilkes-Barre Penguins (AHL), Boston Bruins, Dinamo Moskva, HC Slovan Bratislava



najväčšie úspechy: zlato na MS v Göteborgu (2002), striebro na MS v Petrohrade (2000) a v Helsinkách (2012), bronz z MS v Helsinkách (2003), zisk Stanleyho pohára v drese Pittsburghu Penguins (2009)



základná časť NHL: 1050 zápasov, 735 bodov (363+372)



play off NHL: 86 zápasov, 54 bodov (21+33)



reprezentácia: 183 zápasov, 86 gólov



od mája 2019 člen Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF)





funkcionárska kariéra:



2015 - generálny manažér Tímu Európy pre Svetový pohár 2016 (2. miesto)



2017 až 2019 - generálny manažér reprezentácií SR



od 2019 - prezident SZĽH

Prehľad prezidentov SZĽH od roku 1992

december 1992 – jún 1997 Ján Mitošinka



jún 1997 – december 1997 Viktor Špakovský



december 1997 – marec 1998 Dušan Pašek



marec 1998 – jún 1998 Ján Stanovský



jún 1998 – jún 2011 Juraj Široký



jún 2011 – júl 2016 Igor Nemeček



júl 2016 – jún 2019 Martin Kohút



jún 2019 - Miroslav Šatan

Bratislava 26. júna (TASR) - Novým prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stal Miroslav Šatan. Rozhodli o tom delegáti stredajšieho Kongresu SZĽH, ktorí ho už v 1. kole tajnej elektronickej voľby podporili nadpolovičnou väčšinou 229 hlasov. Zdolaný protikandidát Jaromír Šmátrala dostal 99 hlasov.Šatan vo funkcii nahradil Martina Kohúta, ktorý viedol zväz od roku 2016. Z ohlásených troch kandidátov sa Dárius Rusnák tesne pred hlasovaním vzdal kandidatúry. Štyridsaťštyriročný Šatan je v poradí ôsmym prezidentom SZĽH v ére samostatnosti.Okrem prezidenta hlasovali delegáti aj o ďalších členoch volených do orgánov SZĽH vrátane Výkonného výboru a odborných komisií. Funkčné obdobie šéfa SZĽH i ďalších členov by malo podľa Stanov SZĽH trvať do roku 2022.