Slovenský hokejista A. Sýkora sa pripojil k reprezentácii do 20 rokov

Kungsbacka 20. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Sýkora sa pripojil k reprezentácii do 20 rokov pred začiatkom majstrovstiev sveta vo švédskom Göteborgu. Slováci prehrali v úvodnom prípravnom stretnutí pred začiatkom turnaja s rovesníkmi z Fínska 1:5. V piatok majú na programe zápas s Nemeckom.



"S chlapcami sme sa nevideli prakticky celý rok od vlaňajšieho šampionátu. S niektorými som sa síce stretol, ale takto pokope sme sa stretli po dlhom čase, čo vo mne spôsobilo obrovské emócie. Sme vynikajúca partia. Každé objatie bolo emotívne. Zápas proti Fínom som sledoval, som rád, že som mohol chlapcov podporiť aspoň cez telefón. Výsledok ma nepotešil. Boli tam chyby, ale verím, že sa poučíme a ďalšie stretnutia budú dobré. Je potrebné sa koncentrovať predovšetkým na štart turnaja," uviedol 19-ročný útočník Hartfordu v AHL pre portál hockeyslovakia.sk.



V tejto sezóne v zámorí má na konte 25 zápasov s bilanciou tri góly a osem asistencií. "Prišli sme sem po tímový úspech. Bol by som veľmi rád, ak by sa nám to podarilo dosiahnuť. Platí, že len tímový úspech nám môže pomôcť k lepšej budúcnosti aj z individuálneho hľadiska. Naopak to neplatí. Pre viacerých z nás je tu posledná šanca niečo dosiahnuť v juniorskom veku. Verím, že sa chytíme a všetci si osvoja, že ideme spoločne za jedným cieľom," dodal Sýkora.