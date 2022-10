Slovenský hokejista Graňák skončil v Sparte Praha na vlastnú žiadosť

Praha 27. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Dominik Graňák ukončil pôsobenie v HC Sparta Praha na vlastnú žiadosť. Tridsaťdeväťročný obranca len pred desiatimi dňami predĺžil svoje pôsobenie v klube o mesiac.



Vicemajster sveta z roku 2012 prišiel do Sparty v septembri ako náhrada za viacerých zranených hráčov. Graňák stihol za pražský klub nastúpiť v deviatich súťažných dueloch, zaznamenal v nich gól a asistenciu. Dôvodom jeho odchodu môže byť angažovanie Michala Kempného či návrat Michala Moravčíka po zranení.



"Rozhodol som sa sám. Cítim, že už som naplnil to, prečo som bol v Sparte. Vnímam to ako najlepšie riešenie pre obe strany. Rozlúčil som sa v dobrom. Všetci ku mne boli veľmi príjemní a prajem im len to najlepšie," citoval Graňáka oficiálny klubový web.