Slovenský hokejový tím posilní v kvalifikácii aj Adam Sýkora

Bratislava 14. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora posilní reprezentačný tím v blížiacej sa kvalifikácii na ZOH 2026. V utorok o tom na sociálnej sieti informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).



Sýkora je zatiaľ štvrtý hráč zo zámoria, ktorý potvrdil svoju účasť na kvalifikačnom turnaji. Štartovať budú aj obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar z New Jersey Devils i útočník Martin Pospíšil z Calgary Flames. Devätnásťročný Sýkora pôsobí v organizácii tímu NHL New York Rangers, v súčasnosti hrá za jeho farmársky tím Hartford Wolf Pack v nižšej AHL. V uplynulej sezóne zaň nastúpil v 66 dueloch s bilanciou 23 bodov (8+15), v play off pridal 10 stretnutí (0+3). V roku 2022 hral na svetovom šampionáte vo Fínsku a na uplynulých juniorských MS vo Švédsku bol kapitán slovenskej reprezentácie.



Slovensko bude o olympijskú miestenku bojovať na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave proti Rakúsku, Maďarsku a Kazachstanu. Zápasy sú na programe na prelome augusta a septembra.