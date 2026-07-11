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Slovenský juniorský reprezentant Baláž posilnil Prešov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Trnavský rodák má za sebou angažmán na juniorskej úrovni vo fínskom tíme Mikkelin Jukurit, ako aj v Česku za Spartu Praha či Liberec.

Autor TASR
Prešov 11. júla (TASR) - Slovenský juniorský hokejový reprezentant Dávid Baláž je najnovšou posilou HC Prešov. Pre 18-ročného útočníka je to prvé profesionálne pôsobisko. Účastník Tipsport ligy to v sobotu oznámil na sociálnych sieťach.

Trnavský rodák má za sebou angažmán na juniorskej úrovni vo fínskom tíme Mikkelin Jukurit, ako aj v Česku za Spartu Praha či Liberec. V drese „bielych tigrov“ nastrieľal v uplynulej sezóne 13 gólov a pridal 18 asistencií. Slovensko reprezentoval v juniorských kategóriách od 17 do 20 rokov.
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